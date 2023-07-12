  • 31°C
香港時間 : 2023712日 (週三) 19:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】Keep 3650首掛全日微升0.3%　每手帳面賺8元

新股IPO 19:18 2023/07/12

分享：

分享：

【新股IPO】Keep 3650今日首掛

首隻運動科技股、中國最大的健身平台Keep  （03650） 今日首掛上市，股價高開4.77%，報30.3元。但隨後倒跌，曾低見28.55元，下午時段曾升至32元，收報29元，較上市價28.92元，升0.28%。以每手100股計算，不計手續費，每手帳面賺8元。

Keep於香港公開發售部分共錄得4811人認購，超額認購2.08倍，國際發售部分超購0.37倍。

Keep創始人王寧表示，集團的快速成長受惠中國政府的「健康中國」戰略，上市對集團創業8年的首階段肯定。王寧期望Keep成公眾公司後，可讓世界動起來。正如Keep的股票代碼3650的意思，「365」即一年三百六十五天，每天都要練，「練」的普通話諧音為「0」，向大眾帶出相信運動的改變，源於日復日的堅持。

ET財智Talk
【ET財智Talk】金融危機或於12個月內出現？東亞李振豪分析債券回報更勝股票

相關文章：

【新股IPO】Keep 3650暗盤高見33元　一手最多賺408元

【新股IPO】首隻運動科技股Keep 3650下限定價　超額認購2倍、一手中籤率40%（附分配結果連結）

【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇6683超額認購近12倍　一手中籤率30%（附分配結果連結）

編輯：姚卓然

開啟hket App，閱讀全文
KEEP（03650） 港股 運動 健身 IPO
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股盤前】美6月CPI公布前　道指期貨升67點、納指期貨升0.3%（不斷更新）

下一篇文章

【恒指夜期＋北水】北水續走資約7000萬　沽建行比亞迪　恒指夜期升64點撲19000關（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升116點　阿里巴巴美股轉高港1.2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升116點　阿里巴巴美股轉高港1.2%（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水續走資約7000萬　沽建行比亞迪　恒指夜期升64點撲19000關（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水續走資約7000萬　沽建行比亞迪　恒指夜期升64點撲19000關（不斷更新）
【美股盤前】美6月CPI公布前　道指期貨升67點、納指期貨升0.3%（不斷更新）
【美股盤前】美6月CPI公布前　道指期貨升67點、納指期貨升0.3%（不斷更新）
【螞蟻完成整改】淡馬錫：決定賣股前將與螞蟻會面　了解為何估值急瀉
【螞蟻完成整改】淡馬錫：決定賣股前將與螞蟻會面　了解為何估值急瀉
【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇6683超額認購近12倍　一手中籤率30%（附分配結果連結）
【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇6683超額認購近12倍　一手中籤率30%（附分配結果連結）
【日圓匯價】日圓升穿140、兌港元撲5.6算　投資者不再押注日央行轉態、改押全球衰退？
【日圓匯價】日圓升穿140、兌港元撲5.6算　投資者不再押注日央行轉態、改押全球衰退？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款