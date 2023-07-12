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【主權基金】淡馬錫：目前不打算再投資加密貨幣公司　更不會炒幣

股市 09:10 2023/07/12

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【主權基金】淡馬錫：目前不打算再投資加密貨幣公司　更不會炒幣

在投資FTX虧損2.75億美元後，新加坡主權財富基金淡馬錫表明，鑑於目前的情況，不打算再投資加密貨幣公司，更從未打算投資加密貨幣。

淡馬錫首席投資官Rohit Sipahimalani表示，現時存在很多監管不確定性，並確實認為，在所有這些監管不確定性的情況下，很難進行另一項投資和交易。

他又提到，淡馬錫在考慮FTX時對早期投資進行了必要的盡職調查，並最終進行了投資，因為FTX擁有良好的技術、正在贏得市場份額，並表現出與監管機構合作的意願並獲得牌照。但最終「總是發現盡職調查是非常困難的」。

公司將早期投資上限限制在投資組合的6%，藉以控制風險。

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編輯：姚卓然

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