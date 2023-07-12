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【港股市況】阿里巴巴ADR較港高1%　恒指黑期升約117點（不斷更新）

股市 08:55 2023/07/12

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港股市況不斷更新

美股個別發展，至於港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約92點，恒指料開報18751點。滙豐 （00005） ADR折合報61.13元，較港收市價高0.38元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報337.04元，較港收市價高3.24或近1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報89.81元，較港收市價高1.06元或1.2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：54】Keep （03650） 今日掛牌，昨暗盤向好，當中以富途暗盤交易場表現最好，高見33元，較招股價28.92元高14%，一手（100股）不連手續費，最多賺408元；最終收報29.35元，高1%，一手帳面賺43元。

【新股IPO】Keep 3650暗盤高見33元　一手最多賺408元

【08：53】世紀城市國際 （00355） 、百利保 （00617） 、COSMOPOL INT'L （00120） 、木薯資源 （00841） 、首鋼資源 （00639） 今早復牌。

【08：35】恒指黑期升約117點，報18725點，道指期貨跌39點，報34425點。

【08：28】【內房銷售】龍湖上月權益銷售跌29%　一文看清6月内房銷售（不斷更新）

【08：10】【中國富豪】螞蟻集團估值縮水　馬雲身家不及最高峰時的一半

【08：06】【抖音TikTok】字節跳動不急於上市？　據報將允許美國員工無需等到IPO即有資格套現股份

【07：45】【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇6683超額認購近12倍　一手中籤率30%（附分配結果連結）

【07：45】【解碼｜H按封頂息】中小型銀行加按息2.5厘至P水平　其他銀行會否跟風？

【07：45】【Morning精點】渣打料比特幣2024年底衝至12萬美元︱雯雯刪IG帳號與張致恒和好、暗示第4度懷孕

【07：45】港股ADR收報18751點，升92點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報61.13元，較港收市價高0.38元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報337.04元，較港收市價高3.24或近1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報89.81元，較港收市價高1.06元或1.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +5
    +4

【07：30】多名聯儲局官員表示通脹高企，就業市場熾熱有理由進一步加息應對，但亦暗示貨幣政策收緊周期已接近尾聲。美股三大指數個別發展，道指升317點或0.9%，報34261點；納指升75點或0.5%，報13760點；標指升29點或0.7%，報4439點。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升116點　阿里巴巴美股轉高港1.2%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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