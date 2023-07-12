【港股市況】科技股向上、美團升逾4%　恒指升201點收復10天綫（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股個別發展，至於港股再升約200點。大市高開137點，其後走勢反覆向上，曾升最多272點，高見18932點。恒指升201點，收報18860點，收復10天綫（18858點），成交838億元。科指升近2%，報4081點。科技股向上，其中嗶哩嗶哩 （09626） 升6%，美團 （03690） 升逾4%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾1%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】嗶哩嗶哩 （09626） 升6%，美團 （03690） 升逾4%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾1%，恒指再升201點，收報18860點，成交838億元，收復10天綫（18858點）。科指升近2%，報4081點。

【16：00】恒指U盤升185點，報18845點。

【15：47】今早破頂高見3.65元的浙江世寶 （01057） ，尾市轉跌逾4%，低見2.85元。

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【15：29】恒指尾市升約173點，報18833點，科指升1.9%，報4078點。

【15：17】藥明生物 （02269） 尾市跌逾3%，低見37.2元。

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【15：02】美團 （03690） 尾市升近4%，阿里巴巴 （09988） 升近1%，騰訊 （00700） 升逾1%。

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【14：39】三大中資電訊股逆市下跌，中移動 （00941） 跌0.2%，聯通 （00762） 跌0.4%，中電信 （00728） 跌逾1%。

【14：34】比亞迪 （01211） 最新跌逾1%，低見261元。

【14：30】本港地產股普遍偏軟，恒地 （00012） 跌0.2%，新地 （00016） 升0.2%，新世界 （00017） 跌0.4%，信置 （00083） 跌0.9%。

【13：36】大市升幅略收窄至約125點，報18786點，科指升1.5%，報4062點。

【13：30】藥明生物 （02269） 高開低走，午後跌逾2%，低見37.55元。

【13：26】比亞迪 （01211） 短綫向下，逆市跌0.5%，吉利 （00175） 升0.1%，長汽 （02333） 跌0.3%，廣汽 （02238） 跌0.8%。

【13：25】安踏 （02020） 升近2%，高見81.45元。

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【13：18】中石油 （00857） 升3%，中海油 （00883） 升逾2%，中石化 （00386） 升1%。

【13：15】美團 （03690） 午後升半成，高見128.2元，騰訊 （00700） 升逾2%，阿里巴巴 （09988） 升近2%。

【13：08】泡泡瑪特 （09992） 股價再升近7%，今早曾高見20.1元。

【13：00】港股午後初段升約205點，報18865點，科指升2.3%，報4096點。

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【12：00】恒指半日升215點，報18875點，重上10天綫（18859點），成交472.6億元。科指升2.5%，報4101點。科技股造好，美團 （03690） 升逾4%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升近2%，嗶哩嗶哩 （09626） 升逾7%，快手 （01024） 升半成。

【11：37】港股中午收市前，恒指升約235點，報18895點，科指升2.5%，報4103點。

【11：30】上證偏軟，半日跌0.1%，深證跌0.2%，創業板指跌0.2%。

【11：28】丘鈦科技 （01478） 升幅擴至6%，高見3.37元。

【11：00】ATM中，以美團 （03690） 表現最好，最新升逾4%，阿里巴巴 （09988） 升近2%，騰訊 （00700） 升逾1%。

【10：58】山東墨龍 （00568） 升逾2成，破頂高見3.49元。

【10：46】內險股向上，平保 （02318） 升逾3%，國壽 （02628） 、太保 （02601） 升逾2%，財險 （02328） 升0.5%。

【10：30】嗶哩嗶哩 （09626） 升幅進一步擴大至9%，高見127.2元。

【10：20】香港航天科技 （01725） 逆市跌8%，低見9.98元。

【10：14】大市升勢略為回順，最新升近150點，報18805點，升145點，科指升1.9%，報4077點。

【09：55】丘鈦科技 （01478） 6月攝像頭模組產品銷售數量2522.3萬件，按年跌16.2%，惟股價仍升2%，高見3.26元。

【丘鈦1478】丘鈦攝像頭模組銷量按年下跌 受累產品周期

【09：53】嗶哩嗶哩 （09626） 升幅擴至逾6%，高見125.6元。

【09：52】浙江世寶 （01057） 最新升一成，破頂高見3.65元，耐世特 （01316） 升逾9%。

【09：47】小鵬汽車 （09868） 最新升逾7%，高見63.2元。

【09：45】港股早段升逾200點，報18897點，升237點，科指升2.7%，報4109點。

【09：45】美團 （03690） 早段升逾3%，阿里巴巴 （09988） 升逾2%，騰訊 （00700） 升近2%。

【09：41】小鵬汽車 （09868） 升逾4%，蔚來 （09866） 升0.5%，理想汽車 （02015） 升逾2%。

【09：36】半新股慧居科技 （02481） 逆市跌逾7%，低見2.95元創上市後新低。

【09：34】浙江世寶 （01057） 今早再升半成，破頂高見3.32元。

【09：33】潤泥 （01313） 雖發盈警，料上半年純利跌63%至68%，股價仍隨市靠穩，早段升0.3%。

【盈警】華潤水泥料今年上半年純利按年跌63%至68%

【09：31】酷派 （02369） 股價早段升逾3成，高見0.06元，成交103.5萬元。

【09：30】中軟國際 （00354） 升1%，早段高見5.03元。

【中軟國際354】中軟與華為雲簽署盤古大模型合作協議

【09：26】木薯資源 （00841） 全年轉虧損9471萬元，不派末期股息，股價今早復牌低開逾7%。

【09：25】【電動車】紫金礦業高開2% 傳進軍電動車行業 計劃阿根廷設廠生產鋰電池材料

【09：23】Keep （03650） 首掛開報30.3元，較招股價28.92元高4.8%，每手100股計帳面賺138元。

【新股IPO】Keep 3650首掛高開近5% 每手帳面賺138元

【09：21】嗶哩嗶哩 （09626） 升逾3%，ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%，恒指高開137點，開報18797點，科指升1.1%，報4048點。

【09：13】期指開報18803點，升158點。

【08：54】Keep （03650） 今日掛牌，昨暗盤向好，當中以富途暗盤交易場表現最好，高見33元，較招股價28.92元高14%，一手（100股）不連手續費，最多賺408元；最終收報29.35元，高1%，一手帳面賺43元。

【新股IPO】Keep 3650暗盤高見33元 一手最多賺408元

【08：53】世紀城市國際 （00355） 、百利保 （00617） 、COSMOPOL INT'L （00120） 、木薯資源 （00841） 、首鋼資源 （00639） 今早復牌。

【08：35】恒指黑期升約117點，報18725點，道指期貨跌39點，報34425點。

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【07：45】港股ADR收報18751點，升92點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報61.13元，較港收市價高0.38元或0.6%。騰訊 （00700） ADR折合報337.04元，較港收市價高3.24或近1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報89.81元，較港收市價高1.06元或1.2%。

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【07：30】多名聯儲局官員表示通脹高企，就業市場熾熱有理由進一步加息應對，但亦暗示貨幣政策收緊周期已接近尾聲。美股三大指數個別發展，道指升317點或0.9%，報34261點；納指升75點或0.5%，報13760點；標指升29點或0.7%，報4439點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升116點 阿里巴巴美股轉高港1.2%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩