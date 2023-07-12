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【中國富豪】螞蟻集團估值縮水　馬雲身家不及最高峰時的一半

Hot Talk 08:10 2023/07/12

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【中國富豪】螞蟻集團估值縮水　馬雲身家不及最高峰時的一半

螞蟻集團將以自有資金回購最多7.6%股份，回購價格對應公司估值約為5,671億元人民幣，較集團2020年IPO時估值為2.43萬億港元（折合約2.2萬億人民幣）大跌超過7成。由於螞蟻集團計劃的股份回購價格遠低於其早年估值，聯合創始人馬雲的財富進一步縮水。

現年58歲的馬雲持有螞蟻集團9.9%股份，根據彭博億萬富豪指數，按股票回購條款，分析師平均預期和Fidelity Investments給出的估值推算，馬雲持有的螞蟻集團股份價值已經比近一年前少了41億美元（折合約320.9億港元）。

彭博的財富指數顯示，曾經是中國首富的馬雲如今身家可能在300億美元左右（折合約2,348億港元），不到2020年螞蟻IPO前其財富最高點的一半。

隨著人行開出對螞蟻集團71.23億元人民幣罰款，市場預期螞蟻集團整改步入尾聲。彭博行業研究研究高級分析師Francis Chan表示，螞蟻可能需要重建利潤基礎，因為2022年的利潤較2020年幾乎腰斬，即使監管調查可能結束，但重啟IPO的計劃或將推遲。

ET財智Talk
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編輯：姚卓然

 

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