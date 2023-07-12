▲ 【新股IPO】「周杰倫概念股」巨星傳奇6683超額認購近12倍 一手中籤率30%（附分配結果連結）

「周杰倫概念股」巨星傳奇 （06683） 公布招股結果。再度招股的巨星傳奇發售價此前減至4.25元，集資淨額2.45億元，一手中籤率為30.02%，抽7手（3500股）可穩獲一手。巨星傳奇將於7月13日掛牌。【分配結果連結】

巨星傳奇於香港公開發售部分，合共錄得8928人認購，超額認購11.99倍，至於國際發售部分獲輕度超額認購0.15倍。

所得款項淨額的23.8%將用於多元化產品組合，30.6%將用於透過MCN增加品牌曝光率及產品銷售，包括與選定的頂級KOL合作，開發專有直播賬號，27.8%用於創建獨有的明星IP及相關IP內容，包括媒體內容及大型演唱會，12.3%用於提升IT基礎設施及增加對IT開發的投資，5.5%作營運資本。

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責任編輯︰梁浩碩