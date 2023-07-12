【著數優惠】灣仔碼頭推大抽獎 消費$65有機會贏取全年免費食灣仔碼頭產品

本港水餃品牌灣仔碼頭自七十年代創立而來，堅持以皮薄、精選食材以及提供新鮮味道的理念，製作優質美味的水餃，讓大家只需簡單加熱，即可安坐家中輕鬆享用灣仔碼頭水餃的極致滋味。

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為感謝大家一路以來對灣仔碼頭的支持和陪伴，灣仔碼頭將於7月7日起至8月25日期間一連七個星期，舉辦【最賞感謝您】大抽獎活動，顧客只需於指定商户購買灣仔碼頭產品滿65元，憑單據掃描指定二維碼或登入網址: 請按此登記即可獲抽獎機會乙次，完成登記後即可同時參加三重獎賞抽獎活動，包括「人人有賞」、「每日感謝賞」及「每週感謝賞」，最高有機會獲得超過百倍價值獎賞，嬴取5,000元超市現金券及全年免費食灣仔碼頭產品，獎品名額有限。





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灣仔碼頭邀請與品牌有相同信念的羽毛球運動員謝影雪拍攝短片，分享她的追夢過程，鼓勵年輕人全力以赴、敢想敢衝，有關分享片段將於7月中旬在社交媒體上發布！同時，灣仔碼頭亦邀請大家參加「在追夢路上，你最想感謝誰？」故事分享活動，鼓勵大家向追夢路上支持自己的人表達謝意。只需於灣仔碼頭Facebook專頁指定貼文完成指定步驟並分享故事，被挑選為最感動故事的幸運兒即有機會贏取全年免費食灣仔碼頭產品，與感謝的人一同分享美食滋味，為傳遞正能量出一分力。有關活動詳情及條款細則，請密切留意灣仔碼頭Facebook最新資訊。



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責任編輯：陳詠妍