【美股焦點】美國法院批准微軟收購動視暴雪　有望增強手遊業務版圖

美國聯邦貿易委員會（FTC）早前申請禁令，以阻止微軟（美：MSFT）完成對動視暴雪（美︰ATVI，Activision Blizzard ）的收購交易，但據外媒報導，微軟以690億美元收動動視暴雪的交易獲得了美國法院的批准，意味微軟可在7月18日的最後期限之前，在除英國以外的任何地方尋求完成收購動視暴雪。

今次法院的裁決意味著微軟擊敗了FTC，可在7月18日的最後期限之前，在除英國以外的任何地方尋求完成收購動視暴雪。微軟此前表示，它達成收購動視的協議是為了增加手機遊戲業務，因微軟在這個領域幾乎沒有任何業務。

微軟董事會主席Brad Smith表示，對美國法院做出的支持微軟收購動視暴雪的裁決表示“感激”；希望其他國家也採取行動，解決微軟在收購動視暴雪過程中面臨的問題。

動視暴雪的交易早前已獲歐盟批准，但英國競爭及市場局（CMA）早於4月表明會出手剎停微軟（美：MSFT）收購遊戲發行商動視暴雪（美：ATVI），稱擔心微軟交易將阻礙雲遊戲領域競爭，當地5月否決了這宗交易。微軟表明會上訴。但負責反壟斷的律師稱，即使歐盟批准，微軟推翻英國決定的可能性很小。

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編輯：葉志偉