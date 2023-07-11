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【螞蟻完成整改】淡馬錫：決定賣股前將與螞蟻會面　了解為何估值急瀉

股市 22:16 2023/07/11

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【螞蟻完成整改】淡馬錫：決定賣股前將與螞蟻會面　了解為何估值急瀉

新加坡主權基金淡馬錫控股（Temasek）表示，將與螞蟻集團會面，首席投資總監Rohit Sipahimalani指，在決定是否參與計劃中的股票回購之前，先了解其為何大幅削減估值。

螞蟻集團招股資料顯示，淡馬錫2018年入股時估值為 1500 億美元，2020年IPO時估值約2800億美元，螞蟻近期公布回購，集團最新估值約5671億元人民幣（折算約788億美元）。

Sipahimalani指，螞蟻集團正與所有主要股東進行會面，投資者將要決定取回資金，還是看好業務前景。

阿里巴巴早前表示，正在考慮參與螞蟻的回購計劃。

淡馬錫持有螞蟻集團股份，據彭博報道，每名投資者准許出售7.6%股權，而不是完全套現。

對於投資中國，Sipahimalani認為，這只有一種方向，而且不會逆轉，隨着中美地緣關係緊張，淡馬錫喜歡可以踏足大型本土市場，但不會成為目標的公司，「這才是明智的投資」。

【主權基金】新加坡淡馬錫上財年股東回報率為負5.07%　2016年以來最差　科技投資估值下降

【螞蟻完成整改】阿里巴巴升逾5%　螞蟻集團回購揭估值縮水7成至5671億人幣　阿里巴巴正考慮是否減持

記者：譚志偉

港股 美股 主權基金 基金 股票 阿里巴巴 回購 IPO 螞蟻集團（06688） 阿里巴巴－SW（09988）
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