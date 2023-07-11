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【還息不還本】預先批核還息不還本計劃本月底到期後有序退出

宏觀解讀 21:27 2023/07/11

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金管局今聯同「銀行業中小企貸款協調機制」（協調機制）宣布，「預先批核還息不還本」計劃在本月底到期後將會展開有序退出程序，計劃的重點將由支援企業應對疫情，過渡至協助企業回復至正常還款。

合資格企業參與率已降至1%

金管局和協調機制表示，計劃在疫情期間先後展期6次，實行超過3年，合資格企業參與率由初期的16%下跌至1%，選擇部分本金還款的企業數目則穩步上升，反映部分企業的還款能力已得到改善。考慮到疫情已過去，本港經濟正在穩步復甦，協調機制認為計劃已完成使命，應展開有序退出程序，但鑑於部分企業資金周轉情況尚未完全恢復，協調機制經聽取工商界意見後，決定進一步優化現有的部分本金還款選項，讓目前正參與計劃下「還息不還本」安排的企業逐步回復至正常還款。

分期貸款方面，包括物業抵押貸款和商用汽車貸款，企業可選擇每期償還原定本金還款額的20%，年期由12個月延長至18個月；或每期償還原定本金還款額的50%，年期則由24個月延長至30個月。與之前安排一樣，總貸款年期一般予以相應延長。銀行可以根據相同原則，處理以個人名義敘造的商用汽車貸款。

貿易融資貸款、將在未來12個月內到期償還的貸款或循環貸款未償還餘額方面，銀行可以按實際情況與企業協商，容許企業在24個月內分期償還相關貸款。

銀行會主動向目前正在參與計劃的企業查詢會否採納上述的部分本金還款安排。考慮到部分企業的「還息不還本」安排將會於計劃7月底到期後不久結束，為了便利這些企業過渡，銀行會在2023年8至10月期間繼續讓它們還息不還本，有需要的企業須在2023年10月底前回覆銀行，否則它們原則上在2023年10月底後要回復至正常還款。如果目前正在參與計劃的企業的貸款本金還款期已經展期至2023年10月底之後，它們則須在展期完結前回覆銀行。另外，目前正在參與部分本金還款的企業，也可以於2023年10月底前選擇採納新的部分本金還款選項。

相關文章：

【還息不還本】預先批核還息不還本計劃延長至明年7月底　新增為期2年償還本金50%選項

編輯：胡學能

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