【動漫節】疫後動漫電玩節　展商樂觀冀三成銷售增長

第24屆香港動漫電玩節將於7月28日至8月1日，一連5天於香港會議展覽中心一號展覽廳舉行。過去幾年因為疫情而影響入場人次，香港動漫電玩節行政總裁梁中本表示，解封後的動漫電玩節沒有入場人數的防疫限制，預期將回復至疫前的聲勢。展商亦對疫後電玩節銷情樂觀，普遍認為有望比去年有3成銷售增長。

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香港動漫電玩節行政總裁梁中本表示，今年是疫後首個動漫節，外國展商也回到了展場，來自日本、法國、韓國、泰國等地的潮玩設計師將赴港參展，同時大會也邀請了多名海外表演嘉賓來港表演。由於疫情期間的防疫限制，去年只讓場地容納人數上限85％的來客入場，在2021年甚至只容許50%，而今年全面解封後將可以容納100%人數，他預期聲勢將回到疫前的水平。

展商普遍樂觀預期至少有三成銷售增長

羚邦集團高級授權經理蕭可君表示，該公司一直都有香港動漫電玩節參展，疫前期間因為有著入場人數限制，生意難免會受到影響，但看到動漫迷對動漫電玩節的熱情不減。而今年是疫後首個電玩節，相信在解封後會回復至疫前的人流，加上來自海外的旅客，羚邦集團也在今年擴大了參展的規模和增加了產品，她預期今年會有雙位數字的增長。

▲ 羚邦集團高級授權經理蕭可君表示，集團也在今年擴大了參展的規模和增加了產品，預期今年會有雙位數字的增長。

HK3C Toys 會長張綺媚表示，過去她們在香港動漫電玩節參展都有不錯的成績，她希望今年作為疫後首個電玩節，人流能夠逼爆會場，為香港玩具業的會員帶來更多生意，預計可以有2至3成的銷售增長。今年參展的會員比之前多了約2成，展出的玩具種類也比之前多，展攤除了有潮流玩具外，亦有面向小朋友的授權玩具，歡迎一家大小的入場者過去參觀。

▲ HK3C Toys 會長張綺媚表示，今年參展的會員比之前多了約2成，展出的玩具種類也比之前多，預計可以有2至3成的銷售增長。

本地玩具商TINY微影創辦人吳凱俊表示，今年重新有來自海外的展商參展，相信亦有不少海外人士會過來參觀，相信有助帶動疫後首個電玩節的銷情，加上7月中也會開始發放今年第2期的消費券，相信也會有一定的幫助。他提到過去兩年因為疫情而限制入場人數，今年解封後將會回到從前的聲勢，相信對整體銷情有最大幫助。

▲ 本地玩具商TINY微影創辦人吳凱俊表示，7月中開始發放今年第2期的消費券，相信會對銷情有一定幫助。

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本報記者：李智賢

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