  • 30°C
香港時間 : 2023711日 (週二) 22:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【解碼｜H按封頂息】中小型銀行加按息2.5厘至P水平　其他銀行會否跟風？

股市 21:40 2023/07/11

分享：

分享：

有中小型銀行近日上調按息，H按封頂息率由3.375厘，加至5.875厘，等同該行的港元最優惠利率（Prime rate，P），同時不設現金回贈。以與樓按相關的1個月港元拆息（HIBOR）報約4.97厘，以H加1.3厘計，名義按息為6.27厘，若採用該行方案，鎖息上限達5.875厘。有銀行經濟師認為，這是個別銀行的做法，除非有關做法是大行作出，否則全個行業跟隨加按息機會不大。

經濟師指，整體來說，香港按揭屬優質業務，銀行可藉以和客戶建立關係。大幅加按息的做法，或反映個別銀行的取態，而目前按揭市場競爭激烈，同業大多仍在提供約3厘多的H按封頂息，故相信該行此舉近乎表態不做新樓按業務，下半年不會有新樓按生意。該經濟師指，此舉背後可能是有關銀行本身對港元資金的需求，「劃定一些錢（以便）未來有大型的交易或投資，又或者銀行總部有資金需求」。

分析：樓按以P為封頂息料不長久維持

另一銀行經濟師表示，近期1個月港元拆息徘徊在5厘，由於商業銀行可能想把資本回報率提高，由現時到美國加息周期完結，預期時間不長，這段時間銀行資金可用作其他業務，當美國加息周期完結，以及港元拆息回落，相信有關銀行的H按封頂息會下調，故此以P作為封頂息應不會維持很久。

香港的按揭年期動輒20年至30年，現時高息環境下，銀行間拆借成本約5厘水平，定存亦達3、4厘以上，銀行承造一宗新按揭，受制於封頂息的設計，現時細P-2.25厘或大P-2.5，以大銀行計實際約3.5厘水平，加上提供現金回贈，或「做一單蝕一單」，惟投資界預期美國明年開始減息﹐當銀行屆時拆借資金成本下降，便可從樓按生意中獲利。

或料交叉銷售機會不多

不過，亦有銀行界人士估計，單一樓按業務對有關銀行並非很賺錢，可能是預期交叉銷售機會有限。且若銀行的股本回報率（Return on Equity，ROE）很高，相信「唔賺錢嗰啲業務唔點做」。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，最近1個月拆息徘徊5厘水平，顯著高於巿場按息，中小型銀行資金成本壓力較大，部分中小型並非主攻廣大巿場，個別銀行因應自身資金成本和業務策略，意味著個別銀行放慢按揭取態，並不是反映主流巿場，不會對大眾構成影響。有關銀行在今年上半年現樓市佔率十大不入。

另外，半年結效應過去，港元拆息（HIBOR）大致回落，1個月港元拆息今跌穿5厘，報約4.97厘，跌3.9點子。隔夜拆息續跌，報約4.38厘，跌12.4點子。東亞銀行 （00023） 首席經濟師蔡永雄表示，雖銀行體系總結餘已降至低位，但未償外匯基金票據規模龐大，流動性充裕，以港元拆息每日跌幅大致為數點子的幅度，未來兩周內拆息或進一步以相類幅度下跌，至美國議息前夕再回升。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【H按封頂息】星展：不評論個別情況　傳大手加H按封頂息至5.875厘、等同P息　屬逾20年最高實質供樓息

【放寬按揭】金管局首放寬樓市辣招、按保同時放寬　余偉文：1500萬以下自住物業按揭上限7成、即時生效（附原有措施比較）

記者：胡學能

按揭貸款 拆息 王美鳳 東亞銀行（00023） H按
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股市況】道指升84點、納指跌0.2%　亞馬遜升1%（不斷更新）

下一篇文章

【還息不還本】預先批核還息不還本計劃本月底到期後有序退出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【免費機票】香港快運送逾2.1萬張免費機票　開搶近7.5小時終派發所有機票（更新至17：51、附連結）
【免費機票】香港快運送逾2.1萬張免費機票　開搶近7.5小時終派發所有機票（更新至17：51、附連結）
【商湯20】商湯挫逾4%　上周狠沽商湯大戶身份揭曉　阿里巴巴單日減持5.6億股套10億、持股量降至3.2%
【商湯20】商湯挫逾4%　上周狠沽商湯大戶身份揭曉　阿里巴巴單日減持5.6億股套10億、持股量降至3.2%
【美股市況】道指升84點、納指跌0.2%　亞馬遜升1%（不斷更新）
【美股市況】道指升84點、納指跌0.2%　亞馬遜升1%（不斷更新）
【虛擬銀行】網民湧Mox專頁投訴帳戶無故被封、良久未解封　金管局：已促銀行跟進　Mox回應如此...
【虛擬銀行】網民湧Mox專頁投訴帳戶無故被封、良久未解封　金管局：已促銀行跟進　Mox回應如此...
【恒指夜期+ADR】夜期收市升98點高水224點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升98點高水224點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水再走資近21億元　買中海油理想大手沽指數ETF　恒指夜期升47點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水再走資近21億元　買中海油理想大手沽指數ETF　恒指夜期升47點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款