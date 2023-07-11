【解碼｜H按封頂息】中小型銀行加按息2.5厘至P水平　其他銀行會否跟風？

有中小型銀行近日上調按息，H按封頂息率由3.375厘，加至5.875厘，等同該行的港元最優惠利率（Prime rate，P），同時不設現金回贈。以與樓按相關的1個月港元拆息（HIBOR）報約4.97厘，以H加1.3厘計，名義按息為6.27厘，若採用該行方案，鎖息上限達5.875厘。有銀行經濟師認為，這是個別銀行的做法，除非有關做法是大行作出，否則全個行業跟隨加按息機會不大。

經濟師指，整體來說，香港按揭屬優質業務，銀行可藉以和客戶建立關係。大幅加按息的做法，或反映個別銀行的取態，而目前按揭市場競爭激烈，同業大多仍在提供約3厘多的H按封頂息，故相信該行此舉近乎表態不做新樓按業務，下半年不會有新樓按生意。該經濟師指，此舉背後可能是有關銀行本身對港元資金的需求，「劃定一些錢（以便）未來有大型的交易或投資，又或者銀行總部有資金需求」。

分析：樓按以P為封頂息料不長久維持

另一銀行經濟師表示，近期1個月港元拆息徘徊在5厘，由於商業銀行可能想把資本回報率提高，由現時到美國加息周期完結，預期時間不長，這段時間銀行資金可用作其他業務，當美國加息周期完結，以及港元拆息回落，相信有關銀行的H按封頂息會下調，故此以P作為封頂息應不會維持很久。

香港的按揭年期動輒20年至30年，現時高息環境下，銀行間拆借成本約5厘水平，定存亦達3、4厘以上，銀行承造一宗新按揭，受制於封頂息的設計，現時細P-2.25厘或大P-2.5，以大銀行計實際約3.5厘水平，加上提供現金回贈，或「做一單蝕一單」，惟投資界預期美國明年開始減息﹐當銀行屆時拆借資金成本下降，便可從樓按生意中獲利。

或料交叉銷售機會不多

不過，亦有銀行界人士估計，單一樓按業務對有關銀行並非很賺錢，可能是預期交叉銷售機會有限。且若銀行的股本回報率（Return on Equity，ROE）很高，相信「唔賺錢嗰啲業務唔點做」。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，最近1個月拆息徘徊5厘水平，顯著高於巿場按息，中小型銀行資金成本壓力較大，部分中小型並非主攻廣大巿場，個別銀行因應自身資金成本和業務策略，意味著個別銀行放慢按揭取態，並不是反映主流巿場，不會對大眾構成影響。有關銀行在今年上半年現樓市佔率十大不入。

另外，半年結效應過去，港元拆息（HIBOR）大致回落，1個月港元拆息今跌穿5厘，報約4.97厘，跌3.9點子。隔夜拆息續跌，報約4.38厘，跌12.4點子。東亞銀行 （00023） 首席經濟師蔡永雄表示，雖銀行體系總結餘已降至低位，但未償外匯基金票據規模龐大，流動性充裕，以港元拆息每日跌幅大致為數點子的幅度，未來兩周內拆息或進一步以相類幅度下跌，至美國議息前夕再回升。

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記者：胡學能