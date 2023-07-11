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【新股IPO】醫療設備公司健適醫療傳最快明年赴港IPO　籌最多39億元

股市 19:27 2023/07/11

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醫療設備公司健適醫療傳最快明年赴港IPO　籌最多39億元

外電引述消息人士指，醫療設備公司健適醫療（Genesis MedTech Group）計劃最快明年赴港上市，並正與中信證券、高盛集團及摩根士丹利研究上市事宜。

消息指，健適醫療可能在IPO最多集資約5億美元（約39.14億港元），但計劃仍在初步階段，集資規模及時間表或仍有變動，根據市況，集資額可能會顯著縮減。據指，健適醫療原本有意在今年IPO，但最後煞停觀望。

健適醫療回應報道指，公司沒有具體的IPO時間表或籌資金額目標。

健適醫療成立於2019年，業務覆蓋高值醫療耗材的研發、生產和營銷領域，形成了以微創外科、神經介
入、外周介入及心臟介入為特色的產品組合。

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編輯：袁諾曦

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