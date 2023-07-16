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【社企之父】扶助社企辦社創項目　魏華星稱需要堅持初心　凝聚各界別

12:00 2023/07/16

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魏華星在接受本報採訪時稱，社企的營運方針需不斷調整。（梁偉榮攝）

有本港「社企之父」之稱的魏華星，早在16年前受使命感驅使，從商界轉戰社企界別，透過各社會創新項目推動變革，解決社會問題。疫後社會仍然瀰漫低氣壓，魏華星接受本報訪問時坦言，目前正顯現的社會現象均揭示：

不應在這些重複發生的問題出現後，才說想辦法。

推動社創項目也如是。

他留意到，僅在「下游」支援及推動並不足夠，因此近年陸續學習轉向從「上游」追溯問題源頭，並連結商界網絡，針對問題去解決。

十多年前，魏華星在兒子出生後，開始反思如何身教影響下一代處事，在2006年辭去高薪厚職並接觸社企，盼能改變商界主流賺到盡的風氣，在下游推動社會融入「使命感商業模式」。他在2007年創立「香港社會創投基金」（SVhk），至上月底為止，已培育逾100個社創項目。

社企在自負盈虧的條件下，追求社會效益最大化，作為推動社會進步的齒輪。然而，同時兼顧社會使命及賺錢，比一般企業經營更為困難。

回顧多年發展，他認為要讓一間社企能夠由「0變1」，並且成功滲透到不同界別，甚至對商業生態系統產生顛覆性的影響，與背後「動員能力」息息相關。因此，必須適時變陣，凝聚商界，以及各個社區的不同社群，靠群策群力才能尋求突破及出路，真正作出改變。

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針對社會議題 添動員能力

他形容其角色如同中間人，「由於難靠一人之力，因此期望可以將更多理念相同的群體聚集一起。

以SVhk培育的社創項目為例，近年更開始進軍商界，透過與企業及主流平台合作增加影響力，改變社企固有營運思維，針對社會議題如：社會房屋、社區營造項目，增加動員能力。他分享，「數年前曾與市建局合作，提出在城市規劃中，除了舊樓重建等硬件措施，還要着力在社區軟件方面發展，考量社區不同持份者立場，以提供更多社區支援及服務。」

對於當中轉變，魏華星直言，有不少社會問題都與企業生態有密切關係，「例如貧富懸殊、氣候變遷等，皆是企業為了利益最大化的後果。」因此期望從源頭解決社會問題。

不過，要說服商業機構參與社福項目，事實上，並非如想像中困難。他指出：「其實，不少企業有意推動社會發展，只是困於沒有實行方案、擔心力量單薄等境況。而且，要令企業的上、中、下層的人都理解。」因此，他們透過聯繫不同企業、提供培訓及詳盡企劃，讓企業看到改變的可行性。

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扶助具潛力初創 滲透服務

他強調，「先用細project（試點項目）撻着」，令企業有投入的機會。過去在試行如與ESG（環境、社會和管治）等議題有關的項目後，不少企業都會表現出繼續合作的意向。與此同時，他不忘繼續扶助有發展潛力的初創社企，使他們的服務能滲透到社會每一個層面。

提供合適資源扶貧 盼凝聚各界別

從2007年至今，魏華星成立的香港社會創投基金（SVhk）已經推動逾40間社企開展多項社創計劃，例如「在黑暗中對話」、光屋、Green Monday等，為本港社會的面貌帶來改變。

魏華星表示，未來盼於「貧窮」這個議題上多加着墨。對於貧窮，他希望以一種新的角度去看待，他直言：「一個人窮在財務上，並不代表他真的貧窮。」家庭關係、社交以及自尊心等也是人的財富，而他們希望在這些地方為貧窮人士提供協助，減少真正的「赤貧」。

他坦言，不能只以「第三世界的方法」去解決本港的貧窮問題，例如只提供基本的物資幫助，「而是應該為不同的貧窮人士提供合適的資源與協助。」舉例，早前SVhk在深水埗建立了一家社區會堂，為貧窮婦女提供平台交友、進行義工活動、工作培訓等，盼協助發掘她們的長處，增強自信心。

未來，他盼望能與更多傳統社福團體、基金會合作，並滙聚不同界別的人士，考量新對策。

釋放婦女勞動力 助重新找到定位

本港近年面臨人才荒，SVhk一直在推動本地勞動力領域，也作出不少嘗試。其中一項社創計劃「合廠」（Hatch），就以釋放本港婦女勞動力為目標。「早前還實行了Jobcation計劃，讓媽媽們每周用1至3天的時間脫離家庭角色，投身工作，到企業擔任兼職或實習職員。」

「合廠」透過為婦女提供職前培訓，物色合適職位，甚至協助婦女出品她們自行生產一些手作產品，為婦女重新找到社會定位，提升自信心及社會連繫感。

魏表示，期望藉此讓婦女「找到自己」，促進她們心理健康，使家庭關係更和諧。同時，她們亦可以為職場提供勞動力，解決人才荒問題。

有不少企業更大讚這些婦女員工，稱她們不僅工作效率高，而且做事『有交帶』，有意聘請她們為全職員工。

可紓人才荒 且工作效率高

因此，魏華星建議，企業可以採納更多婦女友好政策，例如調整上下班時間、允許媽媽在特殊情況下帶兒女上班等，以便利她們投身職場。

此外，他提到本地的少數族裔亦是香港重要的勞動力之一，希望透過培訓，為更多少數族裔裝備技能，讓他們為勞動力市場帶來正面影響。

記者：張寶燕、王愷楹

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