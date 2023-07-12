印度男獲封最富有乞丐 身家700萬 靠行乞擁1層樓2間舖

俗語有云「行行出狀元」，印度一名男子坐擁7,500萬印度盧比身家（約713萬港元）財產，名下有1棟複式住宅及兩間商舖。原來他靠在繁華地段乞討，不但有足夠能力養家糊口，月入甚至超越當地不少專業人士。

是拉差辣椒醬短缺 炒價直逼90美元 【下一頁】

男子Bharat Jain在印度金融中心孟買行乞，養活了父親、兄弟、妻子及兩名兒子之餘，更足夠他累積一筆不菲財富。

▼ 點擊圖片放大

他每日行乞10至12小時，一日收入超過2,000印度盧比（約190港元），月入介乎6萬至7.5萬印度盧比（約5,700至7,125港元）。

雖然他未受過正規教育，但收入高於當地許多受過高等教育的專業人士。

英截至5月薪資按年增7.3% 平歷史高位 【下一頁】

經過多年行乞，Bharat Jain在孟買購買了一套價值1,200萬（約114萬港元）印度盧比的複式住宅，並擁有兩間商舖，每月租金回報超過3萬印度盧比（約2,850港元）。

Bharat Jain的家人目前有經營一間文具店，曾勸諭他不要再行乞，但他仍堅持每日「上班」賺錢。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲