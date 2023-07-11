【大行看法】貝萊德：高配中國股票　預期中央刺激政策僅針對性推出

內地政策憧憬升溫，港股連升2日，再有大行睇好中國市場前景。貝萊德（Blackrock）環球新興市場股票團隊基金經理劉雅俊指，內地雖然受地緣政治因素等問題帶來不確定性，但預期中央將會推出具針對性的刺激政策，經濟亦向新經濟領域逐步轉型，認為中國已呈現復甦跡象，看好中國股票潛力。

投資者期望有新催化劑谷中國經濟

劉雅俊認為，中國受消費疲弱、房地產困境以及出口受壓，令經濟復甦步伐較預期慢，令投資者轉而期望有新的催化劑出現，帶動經濟重回正軌，故將會高配中國股票市場。

她表示，內地周一公布房地產支持政策，令市場對往後的大規模刺激政策充滿期待，惟經過疫情後，內地市場需求疲弱，料中央僅會推出針對性和結構性的刺激政策，避免再出現槓桿問題。而且新經濟行業的規模持續增長，包括電動車及新能源板塊在內的行業發展迅速，可望成為下一浪增長點。

劉雅俊坦言，若果只為了短暫的經濟增長而推出過多刺激政策，或會造成更大問題，影響未來數十年的發展。此外，她認為內地地方政府債務風險可控，主要是資產負債表表現良好，並有足夠能力支撐。

看好新興市場發展

該行看好整體新興市場前景，如印度、印尼、泰國和菲律賓等亞洲國家，指她們正受惠經濟正面成長，而且當新興市場的實際利率水平已經轉正，新興市場的資本帳水平更加穩建，因此具更好緩衝能力應對已發展市場的經濟衰退。

美國方面，該行認為聯儲局和歐洲央行在最近新聞發布會上都採取鷹派立場，市場已消化歐美兩地加息預期。但直言美國利率現時已經見頂，緊縮情況開始浮現，美國經濟有機會在今年下半年陷入衰退。

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編輯：葉志偉