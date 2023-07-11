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【中軟國際354】中軟與華為雲簽署盤古大模型合作協議

股市 18:47 2023/07/11

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【中軟國際354】中軟與華為雲簽署盤古大模型合作協議

中軟國際 （00354） 公布AIGC（人工智能生成內容）產品創新能力，在7月7至9日參與華為開發者大會2023（Cloud）期間，獲「盤古大模型技術領航者」獎項。中軟國際指，與華為雲簽署盤古大模型合作協議，並共同探討基於華為雲盤古大模型，如何在數據訓練強化、算法、服務交付及應用解決方案領域展開合作，雙方致力於以產業場景為先導，實現AI技術的行業落地與規模化應用，共同重塑行業價值。

華為雲盤古大模型3.0圍繞「行業重塑」、「技術扎根」、「開放同飛」三大創新方向，為行業客戶、伙伴及開發者提供服務。盤古大模型3.0作為一個面向行業的大模型系列，包括「5+N+X」三層架構。其中，L0層包括自然語言、視覺、多模態、預測、科學計算五個基礎大模型，L1層是N個行業大模型，L2層為客戶提供了更多細化場景的模型。目前，華為雲盤古大模型已重點應用在金融、制造、醫藥研發、煤礦、鐵路等諸多行業。

中軟國際指，順應AIGC發展，發布了JointPilot（靈析）人工智能應用平台，一個專注於大模型在行業應用落地而生的服務生態系統。JointPilot為大模型提供數據層和模型層配套服務，例如DataOps、DKG知識工程實施本地部署等。 JointPilot還在應用層引入了組裝式應用開發（PBC，Packaged Business Capability）的先進理念，將各類行業場景所需的能力模塊，封裝成可以被大模型調用的微應用（即PBC化），幫助各行各業的ISV伙伴推動軟件開發交付物向PBC化的形態演進。這些PBC可以被不同行業應用無限次地調用、復用並且天然可以被大模型Plugin， 這將極大推動軟件交付模式的實質性變革；這些PBC還將通過專項任務的開發和調用、本地知識和實時數據的接入，以及基於DKG約束的增強推理等方式，為盤古大模型在場景落地中提供能力補足。

中軟國際表示，參考業界模型開發的優秀實踐，中軟國際推出了公司模型 開發流程框架和工具鏈架構，打造新一代軟件開發流水線的「新引擎」——青燕平 台，並在公司內部應用，未來青燕平台也將會賦能客戶全面提升代碼開發效率， 實現快速項目交付。

【AI大模型】華為版ChatGPT「盤古Chat」據報7月7日發布　主要面向政企客戶

【中軟354】中軟國際推AI應用平台JointPilot　可接入百度「文心一言」等大模型平台

記者：譚志偉

港股 數碼轉型 科技產品 可持續發展 雲端 人工智能 華為 中國軟件國際（00354）
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