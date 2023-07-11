高利率擠壓供應 美國房價再創新高

由於高利率對供應產生壓力，房屋價格再次創下新高。在這種情況下，高利率使得供應量受到限制，導致房屋價格上升。

據Black Knight房價指數顯示，5月份美國房價創歷史新高。與4月份相比，經季節性調整後的房價上升了0.7%。房價自1月份以來一直在上升，5月份比去年同期上升了0.1%。

去年抵押貸款利率的大幅躍升給過熱的房地產市場潑了一盆冷水，但並沒有持續太久。即使利率仍然居高不下，房價目前仍在上升，而且升勢逐月加快。

Black Knight企業研究副總裁Andy Walden說：「毫無疑問，從房價的角度來看，房地產市場已經重燃戰火。」

5月份0.7%的按月升幅表明，潛在的年化增長率為8.9%，並預示未來幾個月房價可能呈上升趨勢。由於按揭利率急劇上升，住房市場去年的價格下跌，但此後需求反彈，並推動價格近期上升。

美國一些市場，尤其是中西部和東北部，已經超過了之前的價格頂峰或創造新高。

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