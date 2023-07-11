【旅遊調查】96%港人未來1年內外遊創新高 逾三分一港人年均外遊消費高達3萬 盤點港人外遊6大趨勢

經過3年的「旅遊空白期」，港人終於可以飛 ! 旅遊體驗平台Klook早於去年12月進行《2023亞太區旅客行為調查》，各項所得數據均顯示港人已準備就緒，紛紛重啟周遊列國的計劃；然而，「報復式旅遊」情況已超過半年，而且近期環球經濟前景未明，究竟這些因素會否影響港人外遊意欲？同時港人經過疫情後的旅遊偏好又會否有所轉變？ 為更了解港人未來一年的外遊情況，以及研究其旅遊偏好，Klook特別於上月初完成年度大型問卷調查結果《2023港人旅遊玩樂喜好》，配合平台各項大數據，從中歸納出6大旅遊玩樂體驗趨勢，調查結果反映未來一年港人外遊比率再度攀升，更錄得疫後新高，而且多項數據顯示港人外遊意欲有增無減。

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Klook於今年5月尾至6月初，透過網上問卷形式，成功訪問3,412位年齡介乎18至59歲或以上的港人，以了解未來一年（2023年6月至2024年5月）其海外旅遊及本地遊偏好。問卷內容主要圍繞港人的外旅意欲、旅程規劃習慣、消費偏好、預訂方式及原因等，同時亦有包含港人對支持本地遊的意向。

趨勢1：96％港人計劃未來一年外遊

調查結果顯示，高達96％受訪者指已計劃未來一年外遊最少1次或以上，比去年調查77％更高，創下疫後新高。數據亦指近7成（69％）計劃外遊2至4次，對去年調查錄得33％上升逾2倍；而且計劃外遊多於3次或以上的受訪者更達4成，足顯示港人外遊比率再度攀升，且次數更趨頻繁。 另外，近7成受訪者（69%）未來一年旅遊日數依然偏向以4-7日作為一個旅程，然而，近1/4（24%）受訪者將增加旅遊日數至8-15天，其中18-26歲群組最為明顯，選擇增加旅遊日數至8-15天的人數較疫情前上升92％，各種數據顯示港人平均旅遊日數有上升趨勢。 調查亦發現，近8成受訪者（79%）最常透過網上旅遊平台預訂旅遊產品，當中酒店住宿（76%）成為眾人預訂首選，其次分別為機票（71%）、景點/樂園門票（60%）及餐飲美食（33%）。

趨勢2：3成半港人外遊年均消費達3萬

結果顯示超過7成（72%）受訪者將增加外遊人均消費預算，相對早前《2023亞太區旅客行為調查》公布的數字（50％）升幅進一步擴大；更令人值得留意的是，超過1/3 (34%)受訪者計劃每次外遊人均消費調整高達10,000元或以上，以一年港人平均計劃外遊約3次計算，預計未來一年港人為外遊預留的旅費高達3萬或以上。 數據亦指出，18-26歲的年輕一族相比其他年齡層將更願意預留預算於外遊消費上，疫情後增加每次外遊人均消費達10,000元或以上的人數上升近230％（227％）；另外家庭客同樣傾向預留高預算於外遊上，外遊人均消費達10,000元或以上的人數升幅逾60％（63％）。

雖然港人傾向花費更多於外遊上，但並不代表他們的消費變得隨意，調查顯示港人精打細算的消費習慣依然保持，逾9成（92%）受訪者會時常留意外遊相關優惠資訊，並會因為優惠而影響或改變旅程規劃；而近8成（79％）受訪者認為價錢是預訂旅遊產品時最重要的考慮因素。

趨勢3：計劃旅程更趨即興

普遍人認為，旅遊需要一個周詳的計劃，是次調查結果卻有所不同，數據顯示更多港人在旅遊規劃上更趨即興。調查中有多於1/3（34％）受訪者會少於1星期至4星期前方計劃外遊；另外，以未來3個月與2024年首3個月作比較，調查中有近2,000位受訪者計劃於7－9月外遊，而2024年1月－3月間暫時錄得近900人。至於被問及未來外遊月份，5大港人外遊熱門月份全部屬2023年內，分別為6、12月、7月、10和8月。各項數據均顯示港人計劃外遊更傾向即興。 規劃行程方面，77％受訪者會選擇自由行方式外遊，而大多受訪者會少於1個月內預訂當地玩樂/體驗活動（70％）、當地交通（66％）等產品。除此之外，港人預訂旅遊產品時更講求彈性度與方便程度，由於近7成受訪者認為彈性度是預訂旅遊產品 / 體驗時最主要考慮因素，亦有超過一半（52％）受訪者視方便程度為另一個重要考慮因素。

趨勢4：深度遊成新主流

是次調查亦有研究港人外遊的目的，結果發現深度遊將成為新主流。數據顯示購物已不再是港人旅遊的首要目的，品嘗美食（78％）成為最重要的體驗，其次為遊覽景點（62％）、購物（58％）、放鬆心情（58％）以及認識當地文化 （24％）。 另外，有近9成（89％）受訪者會考慮前往更多未受注目的潛力旅遊城市，例如： 福岡、鳥取、釜山、台南等，藉此發掘不同旅遊體驗；同時有6成多（64%）受訪者於疫情後更期望外遊以深度遊／當地特色體驗為主要目的，當中文化活動（53%）、大自然與戶外體驗活動（49%）、生態/保育相關活動（41％）成為3大最受港人歡迎的深度遊/當地特色體驗活動，可見體驗式旅遊誓成港人新喜好。

趨勢5：90％港人認為外遊無阻本地遊

隨著香港對外通關，本地旅遊相關行業的漸見復甦，旅客雖為主消費群，但港人亦絕對是一大助力，其支持度將會左右本地旅遊相關行業的前景，因此Klook亦透過是次調查，探究港人著眼於外遊時，會否影響其本地娛樂及休閒消費。數據指，近9成（88％）受訪者表示本地遊消費不會受外遊影響，另外超過8成（83％）則表示於疫情後更留意和重視本地遊，數字顯示港人對於本地遊的支持度有增無減，結果令人欣喜。

趨勢6－餐飲美食／親子活動成本地熱門活動

「民以食為天」，港人亦不例外，調查有超過一半（54％）受訪者視餐飲美食為首要本地活動，當中有85％疫情後有更留意本地餐飲美食資訊，而近9成（88％）則表示會透過網上旅遊平台進行預訂。 調查中亦顯示本地親子活動需求有上升趨勢，預料未來將成為本地遊的其中一個熱門活動，有關此說法可從所得數據得到印證。選擇本地親子活動的港人當中，有85％受訪者於疫情後有更留意本地親子活動資訊。

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