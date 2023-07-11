微軟確認繼1月後進一步裁員 優先考慮未來戰略增長領域

微軟（MSFT）周一證實，在2024財年開始一周後，該公司將裁減更多工作職位。

此次裁員是在1月份宣布裁員1萬人的基礎上進行的。這家軟件制造商去年也曾披露過少量裁員。GeekWire周一早些時候報道了最新的裁員消息。

亞馬遜（AMZN）、Google和其他大型科技公司在疫情期間，迅速增加員工人數以滿足不斷增長的需求後，今年已裁員。微軟最近幾個月表示，客戶正在尋找節省雲計算開支的方法。

微軟發言人拒絕透露最新一輪裁員的具體數量。

今年1月，微軟行政總裁Satya Nadella發布備忘錄，表示微軟將改變硬件陣容，整合租賃業務。

微軟周一發布公告稱，將在美國華盛頓州裁員276人。銷售人員和客戶代表在社交網絡上發布消息，宣布他們失去了工作。

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該發言人在一封電子郵件中說：「組織和勞動力調整是我們業務管理的必要和常規部分。我們將繼續優先考慮並投資於我們未來的戰略增長領域，並為我們的客戶和合作夥伴提供支持。」

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