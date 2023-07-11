「股神」巴菲特續看好能源板塊 33億美元買LNG業務

「股神」巴菲特繼續看好能源板塊，其旗下巴郡能源（Berkshire Hathaway Energy）宣布，已簽署協議購買Dominion Energy（D）在Cove Point LNG業務中，持有的50%有限合夥股份。交易作價33億美元。

在獲得相關監管部門批準後，所購股權將由巴郡能源旗下的BHE GT&S持有。

BHE GT&S的一家子公司也是Cove Point天然氣管道及其位於美國馬里蘭州Lusby的液化天然氣（LNG）終端目前的普通合夥人和營運商。

此次交易的資金將來自公司手頭現金，包括清算部分投資所實現的現金。交易完成後，巴郡能源將持有Cove Point LNG公司75%的有限合夥股份。Brookfield Infrastructure Partners（BIP）的一家子公司則持有Cove Point LNG剩餘25%的有限合夥權益。

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BHE GT&S總裁Paul Ruppert表示，為有機會增加其在這些世界級設施中的所有權感到興奮，Cove Point團隊將繼續致力為其客戶提供安全、經濟和可靠的服務。

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