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【綠色運輸】港府更改油站地契條款　鼓勵油站加裝電動車充電設施

理財智慧 19:11 2023/07/11

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政府今（11日）表示，將更改油站土地契約條款，如地契約年期由21年縮短至12年，若油站提供快速充電站，其到期或即將到期的契約可獲有條件短期續簽。政府表示，此舉將更有效利用全港約180個油站的可用空間，為電動車提供服務，以促進香港轉型使用電動和新能源汽車。

【大行報告】建銀：上半年高端啤酒銷售優異  首選華潤啤酒  潛在升幅逾3成【見下頁

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油站地契條款的主要修改包括：為現有油站運營商提供誘因加裝電動車充電設施；容許政府對電動商用車充電價格設上限；油站新土地契約年期由21年縮短至12年；油站若提供快速充電站，其到期或即將到期的契約可獲有條件短期續簽。

政府指，有關修改可推動綠色運輸轉型，且提供機會探索一地多用模式的可行性，相關政策局和部門正籌備實施細節，並與持份者就加裝工程保持聯繫。

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撰文 : 陳楚琨

運輸 汽車 地契條款 電動車 銷售 經濟 香港 行業

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