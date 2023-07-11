【著數優惠】PayMe與Tyson Yoshi合作推「推薦友賞」獎勵計劃 推薦新用戶可獲最多48元優惠券

滙豐旗下電子錢包PayMe聯乘獨立歌手Tyson Yoshi推出「偏心Yoshi偏心你」獎勵計劃第二輪，現有用戶推薦親朋好友下載PayMe，有機會賺取高達港幣48元現金券。

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即日起至9月30日，現有用戶每成功推薦一位新用戶註冊PayMe並完成身份證驗證，雙方均可賺取一張PayMe折扣優惠券，活動名額有限，先到先得，並受細則及條款約束。優惠券適用於全港超過55,000間接受PayMe for Business商戶。優惠券的金額將視乎用戶在「偏心Yoshi偏心你Round 1」優惠期內所儲的火數而定；使用優惠券的最低消費額詳情如下：

完成港幣80元或以上之交易總數 可獲折扣優惠券（港幣） 0筆 3 2至3筆 8 4至5筆 18 6筆或以上 48

此外，雙方更可以獲得一個額外的抽獎機會，隨時瓜分高達港幣200萬元獎賞，最多共1,000名用戶瓜分港幣200萬元獎賞。

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另外，PayMe已由6月1日起推出革新儲火功能，即日起至7月27日，以及8月1日至29日，用戶只需在PayMe內開啟「自動增值」功能後，每次於商店消費滿港幣 80 元或以上，就會增加一個火。只要儲滿指定火數，月底即可獲指定金額的優惠券。活動名額有限，先到先得，並受細則及條款約束。「偏心Yoshi偏心你Round 1」優惠期內每位用戶總共最多可獲港幣30元折扣優惠券。每次於商店消費滿上述金額，就會增加一個火。只要於每個階段內消費儲滿指定火數，每月便可獲得以下的折扣優惠券之一：4至5個火可獲港幣6元優惠券；6個火或以上則可獲港幣10元優惠券。

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活動詳情請查看PayMe應用程式及瀏覽活動網頁：https://grp.hsbc/23PMrefYT30noteyTC

優惠須受條款及細則約束。此優惠適用於身處香港人士。

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活動流程：

1. 打開 PayMe 探索主頁，並點按「優惠券」專區下的「推薦好友」。

2. 然後你可分享邀請連結，或是直接邀請還未使用 PayMe 的朋友。

3. 當你的好友憑你的邀請碼成功開戶及驗證香港身份證，你與好友均可獲得獎賞。

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另外，「儲火」功能繼續，每次於商店消費滿港幣80元或以上，就會增加一個火。儲滿指定火數，月底即可獲取以下優惠券之一：

4-5火 = 港幣6元優惠券 6或以上火 = 港幣10元優惠券 *每儲滿6個火，就會獲得一個抽獎機會！

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