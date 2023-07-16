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湯文亮：利息不跌 樓價不升

名人薈萃 07:00 2023/07/16

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樓價指數連跌3個星期，雖然只是跌約1%，但已經令人感到恐懼，認為樓市會不斷下跌。筆者認為又不用太擔心，雖然支持樓市上升的利好因素很少，但有資格賣樓的人不多，樓市不可能大跌，但不跌並不代表樓價會上升，如果利息不跌，樓市很難會大幅度回升，如果未掌握到利息升跌，買樓一定有危機。

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不過，如果買樓之後利息下跌，將會在短期之內有不俗利潤，看看有能力的人夠不夠膽買樓。

其實，樓市保持平穩是政府及很多業主的希望。可是，對於物業代理來說，這是一場惡夢，沒有成交，他們的收入從何而來，所以，他們一定會集中談論樓市的升或跌。很少物業代理會說在未來一段時候，樓市保持平穩，如此說即是叫大家不要急於買樓或賣樓，試問代理的收入從何而來。

租盤減少令租金上升

有一個跟利息下跌差不多份量的利好因素，就是租金上升，由於政府的辣招稅，令到香港人不敢買樓收租，否則就要將5至6年租金收入上繳給政府。無人買樓收租，租盤自然減少，租金上升不在話下，就算樓價下跌仍然阻不了租金上升，甚至有一些租客願意一次性支付一年租金。由此可見，租盤已經開始缺乏，政府仍不放寬香港人買第二個住宅單位的辣招稅，不但租金上升，甚至政府要推出租務管制來解決問題。

長期空置增賣樓意欲

有很多打算賣樓的人，並不是因為個人的財務問題，亦不是利息高企，而是單位長期空置，長年無收入，不少業主在心灰意冷之下，亦不得不賣樓，但現在缺少租盤，有一些質素比較差的單位亦能租出，無形中打消了一些業主打算賣樓念頭，放售樓盤減少，對樓市有支持。

不過，仍然只是令樓價不下跌或者減少樓價下跌幅度。在高息的環境下，如果利息不跌，樓市是很難回升。

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