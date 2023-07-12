【跟錢家學理財@iM網欄】從基本認識虛擬資產

證監會《適用於虛擬資產交易平台營運者的指引》於今年6月生效，透過發牌制度規管香港的虛擬資產交易。不論投資虛擬資產與否，都應該要對其有所認識。要了解虛擬資產，投資者可從以下5大要點開始。

1. 虛擬性質，不具實體形態

虛擬資產不具實體形態，是一種以數碼形式來表達價值，可以用作交易、轉移、支付以至投資的資產，例如加密資產、去中心化自治組織代幣、非同質化代幣、或聲稱有商品或其他資產支持的代幣，但不包括法定數碼貨幣（例如中央銀行發行的數碼貨幣）。

2. 始於比特幣

比特幣（Bitcoin）是大眾最熟悉的虛擬資產，目前來說市值最大，所以要認識虛擬資產，可從比特幣開始。比特幣概念在2008年由一名或一群自稱Satoshi Nakamoto （中文譯作中本聰，但其真實身分一直存疑）的人提出，目標是應用區塊鏈技術，建立一個不需要中央機構或中介的電子貨幣體系。要留意比特幣或其他虛擬資產並非政府發行的法定貨幣（註）；而在香港，一般不獲接納比特幣為付款方式。

3. 建基於區塊鏈

與傳統交易不一樣，虛擬資產一般透過區塊鏈，進行毋須中央管理的去中心化交易。比特幣是首個區塊鏈應用，每一個參與者通過互聯網連接比特幣的網絡，並成為「節點」，所有交易驗證及紀錄將會分散地儲存於這些獨立的節點上。網絡中的節點在交易時會嘗試進行運算，核實及確認交易，並把相關資料加入區塊鏈，從而獲取特定數量的比特幣作為回報，此過程稱之為「挖礦」。交易資料被組織成「區塊」，並受密碼學保護，按時間順序排列與其他區塊連結，形成區塊鏈。所有參與者都可以查看區塊鏈上的交易，但已加入區塊鏈的交易不能修改或取消。

4. 新興資產，投機味濃

隨著比特幣掀起熱潮，其他虛擬資產趁勢大量湧現。據市場統計，目前全球有超過兩萬種虛擬資產，但不同虛擬資產的特性及運作方式存在不少差異。此外，也有其他不同類別的虛擬資產出現，例如大熱一時的NFT，並逐漸演變成另類新興資產，亦有一些虛擬資產衍生投資產品，例如虛擬資產期貨ETF。現實情況中，不少虛擬資產參與者抱著投機炒賣的心態，希望在短期內捕捉巨額升幅，令虛擬資產市場更加波動。

5. 帶有多種不同的風險

比特幣及其他虛擬資產的價格過去曾大幅上升，而相關的區塊鏈技術亦有很大的發展潛力。

然而與傳統資產不同，虛擬資產一般沒有內在價值，亦沒有任何政府或銀行支持。價格主要取決於投資者信心及市場供求，容易受市場消息影響。很多虛擬資產的規模及用戶數量並不大，交投也不活躍，容易構成流通性風險，及出現市場操控情況。基於其虛擬及網上性質，虛擬資產帶有多種不同於傳統資產的風險，包括交易平台風險、跨境風險、黑客攻擊、錢包保安、洗黑錢或為恐怖活動集資等，而很多騙徒亦會利用虛擬資產進行詐騙。此外，不同地區政府對這類新興資產有不同的取態，虛擬資產交易平台在部分地區可能不受監管或只有輕度監管（即沒有或只有很少投資者保障措施），未必有足夠的投資者保障。

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投資者若有興趣參與相關投資或交易，一定要做足功課，了解虛擬資產的性質、運作及相關風險，小心考慮自己的風險承受能力。若未能完全理解虛擬資產及承受潛在虧損，便不應投資於這些資產。

註：目前全球只有薩爾瓦多以及中非共和國，分別於2021年及2022年採納比特幣為法定貨幣，不過相關計劃備受國際貨幣基金組織及外界質疑。

作者_投委會錢生簡介： 投委會教育平台錢家有道主角之一，精於理財，耳聽八方，認為越早展開財務策劃，就可以越早得益。

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