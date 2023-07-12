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【英國王室】安德魯恐再遭打擊 料失夏日度假城堡

環球社會熱點 08:05 2023/07/12

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英王查理斯3世（Charles III）致力精簡王室架構，主要對象之一屬醜聞纏身的安德魯王子（Prince Andrew）。英國媒體報稱，查理斯有意延長蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡（Balmoral castle）公眾開放時間，使安德魯面臨再次失去住所危機。

哈里梅根連失Netflix同Spotify合約 歸咎唔好彩 【下一頁】

《每日郵報》報稱，查理斯打算延長開放城堡兩周至8月16日，讓公眾入內參觀。消息人士透露，延長開放將為王室帶來巨大收入，同時認為查理斯的決定可以進一步刺激屢次拒絕配合安排的安德魯。

據悉，安德魯自小每年夏天會到巴爾莫勒爾避暑，成年後亦多次獲母親﹑已故英女王（Queen Elizabeth）邀請，與前妻莎拉（Sarah Ferguson）及兩名女兒碧翠絲公主（Princess Beatrice）及尤金妮公主（Princess Eugenie）在當地度過炎夏，對安德魯一家意義甚大。

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【英國王室】威廉上年度領地收入近6000萬 明年或逼近2億 【下一頁】

由於城堡屬國王私人擁有，安德魯按理可照常前往度過夏天，但需由查理斯邀請。城堡營運費用被指每年高達300萬英鎊（約3,031萬港元），即使每年4月至7月底開放公眾參觀，收入亦僅支付一半日常開支，對銳意減少王室支出的查理斯而言，延長開放有助降低財政壓力。

安德魯早前拒絕聽從查理斯安排，遷出居住多年﹑位於溫莎（Windsor）的王室豪華小屋（Royal Lodge），搬至侄子哈里王子（Prince Harry）被勒令清空的浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage），與王兄關係惡化。

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責任編輯：吳漢培

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