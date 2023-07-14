  • 29°C
香港時間 : 2023714日 (週五) 05:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【裝修攻略@iM網欄】裝修行內語 我條朱古力呢？！

名人薈萃 05:00 2023/07/14

分享：

分享：

裝修術語有好多。你未必需要識哂。但有時識得講，師傅就會覺得「你都識啲嘢喎」。以下隨便列出35個行內用語（括號內的是用語類別），睇下大家知唔知係咩？歡迎留言猜猜看！

同場加映：【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

青姐話
【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數
  • 出條氣（電力施工）
  • 黑氣封邊（傢俬施工）
  • 斜水（泥水收貨）
  • 冧邊（瓷磚類型）
  • 乾濕鋪（鋪磚方式）
  • 疏氣喉（水喉施工）
  • 修口條修口（修俬施工）
  • 標角（角位修口施工）
  • 開生口（木器或泥水施工）
  • 浸缸/谷水（試來去水）
  • 接線蘇（駁電方式）
  • 捫布（床頭板）
  • AC值（木地板防刮）
  • R10（瓷磚防水滑）
  • 龍門框（門框款式）
  • 石塑地板（木地板替代品）
  • 限位器（代替窗花之鋁窗配件）
  • 多點鎖（鋁窗窗鉸）
  • MDF（木板板材）
  • 印尼夾板（木板板材）
  • 紙巾灰（底灰名稱）
  • 閘掣（水喉配件）
  • 光觸媒（除VOC方式）
  • 吸咀（泥水建材）
  • 膠角紙帶（防油漆裂縫）
  • 倒灌（走喉施工）
  • 反虹吸（喉管施工）
  • 膩子灰（油漆施工）
  • 光油/底油（油漆施工）
  • 封口線/修口條/打鎖印（訂門額外工序）
  • T5管/燈帶（燈槽選擇）
  • 油畫布（自訂款式的牆布）
  • 盒仔燈（射燈款式）
  • 日夜簾/羅馬簾/彩紗簾… （窗簾種類）
  • 積木地台（幫你慳番過萬蚊既地台床）

以上只是一小部分。

修佬 ＠裝修佬

同場加映：【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

溫股知新
【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

想提升裝修性價比和防中伏，當然就要知道裝修概念，才識跟師傅表達要求啦！如果想了解更多，可以向「裝修學院」領取答案啊。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

更多裝修攻略@裝修學院校長Simon Tang的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

最新專欄文章 更多

【裝修攻略@iM網欄】認真搞笑 裝修師傅的真正需要
2023/07/07
【裝修攻略@iM網欄】認真搞笑 裝修師傅的真正需要
【裝修攻略@iM網欄】家居常見問題 雨水滴落冷氣殼，點算好？
2023/06/30
【裝修攻略@iM網欄】家居常見問題 雨水滴落冷氣殼，點算好？
【裝修攻略@iM網欄】騎呢設計 防盜眼蜘蛛俠的啟示
2023/06/23
【裝修攻略@iM網欄】騎呢設計 防盜眼蜘蛛俠的啟示
【裝修攻略@iM網欄】家事常識 入屋斷匙點算好？
2023/06/16
【裝修攻略@iM網欄】家事常識 入屋斷匙點算好？
【裝修攻略@iM網欄】裝修佬快問快答 主力牆十問
2023/06/09
【裝修攻略@iM網欄】裝修佬快問快答 主力牆十問
工程行業 裝修設計 建材
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新股IPO】巨星傳奇6683明日掛牌 暗盤升逾33% 收市報5.67元
【新股IPO】巨星傳奇6683明日掛牌 暗盤升逾33% 收市報5.67元
【移民加拿大】港人在加拿大有一年全職工作經驗 即可申請永久居民身分 取消學歷要求 今次真係咩人都去得了 ?
【移民加拿大】港人在加拿大有一年全職工作經驗 即可申請永久居民身分 取消學歷要求 今次真係咩人都去得了 ?
長實波老道豪宅208億交易取消　新加坡基金撻訂　逾20億訂金遭沒收
長實波老道豪宅208億交易取消　新加坡基金撻訂　逾20億訂金遭沒收
安永捐55萬元予香港小童群益會 推廣NFT藝術慈善化
安永捐55萬元予香港小童群益會 推廣NFT藝術慈善化
【職場熱話】女人臨近30歲月薪1.6萬想辭職 網民：外面找同職位難，低職位易
【職場熱話】女人臨近30歲月薪1.6萬想辭職 網民：外面找同職位難，低職位易
【公屋裝修】難忍30年殘舊公屋 獨居戶主豪花56萬大翻新！ 打造獨特單車風格單位
【公屋裝修】難忍30年殘舊公屋 獨居戶主豪花56萬大翻新！ 打造獨特單車風格單位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款