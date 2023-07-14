【裝修攻略@iM網欄】裝修行內語 我條朱古力呢？！

裝修術語有好多。你未必需要識哂。但有時識得講，師傅就會覺得「你都識啲嘢喎」。以下隨便列出35個行內用語（括號內的是用語類別），睇下大家知唔知係咩？歡迎留言猜猜看！

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出條氣（電力施工）

黑氣封邊（傢俬施工）

斜水（泥水收貨）

冧邊（瓷磚類型）

乾濕鋪（鋪磚方式）

疏氣喉（水喉施工）

修口條修口（修俬施工）

標角（角位修口施工）

開生口（木器或泥水施工）

浸缸/谷水（試來去水）

接線蘇（駁電方式）

捫布（床頭板）

AC值（木地板防刮）

R10（瓷磚防水滑）

龍門框（門框款式）

石塑地板（木地板替代品）

限位器（代替窗花之鋁窗配件）

多點鎖（鋁窗窗鉸）

MDF（木板板材）

印尼夾板（木板板材）

紙巾灰（底灰名稱）

閘掣（水喉配件）

光觸媒（除VOC方式）

吸咀（泥水建材）

膠角紙帶（防油漆裂縫）

倒灌（走喉施工）

反虹吸（喉管施工）

膩子灰（油漆施工）

光油/底油（油漆施工）

封口線/修口條/打鎖印（訂門額外工序）

T5管/燈帶（燈槽選擇）

油畫布（自訂款式的牆布）

盒仔燈（射燈款式）

日夜簾/羅馬簾/彩紗簾… （窗簾種類）

積木地台（幫你慳番過萬蚊既地台床）

以上只是一小部分。

▲ 修佬 ＠裝修佬

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想提升裝修性價比和防中伏，當然就要知道裝修概念，才識跟師傅表達要求啦！如果想了解更多，可以向「裝修學院」領取答案啊。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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