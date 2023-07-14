【裝修攻略@iM網欄】裝修行內語 我條朱古力呢？！
名人薈萃 05:00 2023/07/14
裝修術語有好多。你未必需要識哂。但有時識得講，師傅就會覺得「你都識啲嘢喎」。以下隨便列出35個行內用語（括號內的是用語類別），睇下大家知唔知係咩？歡迎留言猜猜看！
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- 出條氣（電力施工）
- 黑氣封邊（傢俬施工）
- 斜水（泥水收貨）
- 冧邊（瓷磚類型）
- 乾濕鋪（鋪磚方式）
- 疏氣喉（水喉施工）
- 修口條修口（修俬施工）
- 標角（角位修口施工）
- 開生口（木器或泥水施工）
- 浸缸/谷水（試來去水）
- 接線蘇（駁電方式）
- 捫布（床頭板）
- AC值（木地板防刮）
- R10（瓷磚防水滑）
- 龍門框（門框款式）
- 石塑地板（木地板替代品）
- 限位器（代替窗花之鋁窗配件）
- 多點鎖（鋁窗窗鉸）
- MDF（木板板材）
- 印尼夾板（木板板材）
- 紙巾灰（底灰名稱）
- 閘掣（水喉配件）
- 光觸媒（除VOC方式）
- 吸咀（泥水建材）
- 膠角紙帶（防油漆裂縫）
- 倒灌（走喉施工）
- 反虹吸（喉管施工）
- 膩子灰（油漆施工）
- 光油/底油（油漆施工）
- 封口線/修口條/打鎖印（訂門額外工序）
- T5管/燈帶（燈槽選擇）
- 油畫布（自訂款式的牆布）
- 盒仔燈（射燈款式）
- 日夜簾/羅馬簾/彩紗簾… （窗簾種類）
- 積木地台（幫你慳番過萬蚊既地台床）
以上只是一小部分。
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想提升裝修性價比和防中伏，當然就要知道裝修概念，才識跟師傅表達要求啦！如果想了解更多，可以向「裝修學院」領取答案啊。
作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：
「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。
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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）
欄名 : 裝修攻略
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