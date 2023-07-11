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【主權基金】新加坡淡馬錫上財年股東回報率為負5.07%　2016年以來最差　科技投資估值下降

股市 17:54 2023/07/11

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【主權基金】新加坡淡馬錫上財年股東回報率為負5.07%　2016年以來最差　科技投資估值下降

新加坡主權基金淡馬錫控股（Temasek）受累充滿挑戰宏觀經濟及地緣政治環境，上財年錄得七年來最差的回報。淡馬錫周二（11日）公布，截至3月底止以新加坡元計算，全年股東總回報率為負5.07%，也是淡馬錫自2020年以來首次出現年度股東負回報。

淡馬錫截至上財年底，投資組合淨值達到3,820億新加坡元，對比前年為 4,030億新元。淡馬錫控股董事長林文興發聲明表示，對比過去十年，2022年對市場來說是充滿挑戰的一年，他指出，緊縮宏觀政策、增長放緩、地緣政治環境高度兩極分化的背景下，世界正在迅速變化。

過去三年股東總回報率為8%

淡馬錫非上市資產佔其投資組合的 53%，較上市資產回報更高。淡馬錫表示，將其非上市投資組合推向資本市場，將帶來180 億新加坡元的價值提升。

淡馬錫過去三年股東總回報率為8%，10年回報率為6%，20年回報率為9%。

資本成本高 科技等項目估值下降

淡馬錫提到，過去一年發生多項全球事件共同推高資本成本，並對資本流動造成壓力。淡馬錫表示，其全球直接投資，特別是在科技、醫療保健和支付領域投資，在截至 3 月 31 日的12個月內出現「收益逆轉」，因為項目估值在高利率環境下下降。

淡馬錫表示，過去一年投資步伐因此放緩，並因流動性收緊而採取謹慎態度，淡馬錫投資230億美元，同時退出投資200億美元，淨投資達到 30 億美元。

削金融服務敞口 

淡馬錫表示，該基金新投資支付平台 Stripe、IT安全服務商Kaseya，同時促成收購雲軟件解決方案商 Datto。淡馬錫表示，增持加拿大公司 Mastronardi 的股份，Mastronardi 種植和分銷溫室新鮮農產品。

淡馬錫2022/23財年，其投資組合金融服務敞口由23%削減至21%，而運輸和工業敞口從22%增加至23%。

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編輯：李哲毅

經濟 基金 新加坡 金融 新加坡元 地緣政治 美股 港股
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