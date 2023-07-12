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【ETF】Global X：下半年看好半導體、元宇宙及AI主題　Thread前景言之尚早

股市 12:02 2023/07/12

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【ETF】Global X：下半年看好半導體、元宇宙及AI主題　Thread前景言之尚早

未來資產旗下Global X ETFs發表上半年投資回顧，截至6月27日，環球主題投資產品回報中，半導體主題表現最好，自年初增長53.4%，該行預期中國半導體將於2030年超越台灣及韓國，加上；人工智能AI增長37.2%；元宇宙增長37%，集團下半年仍看好這三大主題。Global X ETFs固定收益投資主管霍浩華認為，內地資金成本較低，有助內地企業發展，技術有望超越美國。

未來資產環球投資分析師陳梓泓認為，AI的投資周期屬起始階段，需依賴微軟及騰訊等大型科企支持AI發展，因此主題會偏向投資該類產品。

英偉達（NVIDIA，美：NVDA）年初起股價上漲近兩倍，旗下元宇宙主題主動型ETF （03006） 的9%為英偉達，陳梓泓表示股價變動過大，該行會調整產品組合。台積電（美：TSM）亦佔元宇宙ETF的7.2%，周一（10日）公布營收錄倒退，陳梓泓認為半導體應看重後需求，股價未有受此負面消息影響，反映市場對半導體長遠增長有信心。

Meta（美：META）近日推出Thread獲千萬下載，該行投資分析師邱楚琪表示，下載量可帶動企業獲取大量數據，但更重要是企業的商業模式，科技及處理用途可將企業推展至更高層次，故Thread前景仍言之尚早。

未來資產旗下Global X ETFs推介旗下Global X元宇宙主題主動型ETF、中國雲端運算ETF （02826） 、恒生科指ETF （02837） 以及亞洲半導體ETF、中國機械人及人工智能ETF （02807）

霍浩華表示，是次推介主題有別過往的消費主題ETF，可提供多元化資訊及分散風險，旗下主題式ETF可彌補零售投資者未能滿足來自盈富基金的股息，ETF亦較多元基金具流動性。

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美股 港股 投資產品 ETF 元宇宙 Meta 台積電（美：TSM） NVIDIA
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