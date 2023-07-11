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仲量聯行曾煥平：樓市尚未見底　政府應撤辣兼取消壓測

股樓投資 17:57 2023/07/11

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中港通關後，樓市價量齊升，但近月開始調整。仲量聯行香港主席曾煥平說，樓市正經歷2008年以來最長的調整期，並尚未見底，建議政府應撤銷冷卻樓市措施，尤其是印花稅方面的措施，並取消壓力測試，賦予銀行彈性自行評估按揭風險。 

他說，加息、股市波動、外圍經濟疲弱、新出生率及結婚數字減少，均影響住屋需求。雖然中港已通關，但內地經濟復甦步伐較預期緩慢，對樓市幫助有限，而內地人才流入，則主要有助住宅租賃市場，所以預期中小型住宅樓價下半年跌5%至10%，而豪宅樓價跌幅則限於5%之內。

甲廈市場方面，雖然總租賃交投量於上半年增加13.8%，約是2019年底，即疫情爆發前的73%水平，但因部分具規模的樓面重投租賃市場，所以期內吸納量為負326,000平方呎，致整體空置率由去年底的12.2%，升至12.6%，租金則回落2.1%。仲量聯行商業部執行董事嚴威程說，雖然新供應將推高空置率，但預期寫字樓租金下半年不會大跌，相信市況趨向穩定，租金料持平至跌5%。

商舖市場方面，受惠通關，核心區街舖空置率由去年底的16.6%，跌至6月底的13.7%，而租金則回升8.2%。仲量聯行香港商舖部主管唐偉樂表示，雖然商舖市道較好，但出境旅遊數字遠超入境旅客，令本地消費流失，減慢零售業銷貨額增長，而人民幣貶值將吸引更多本港居民北上消費，和不利吸引內地旅客訪港，預計下半年核心街舖及優質商場的租金升幅將為5%以內。

資本市場方面，由於加息，帶動借貸成本增加，投資者對物業投資更趨保守，但商舖物業買賣交投錄得輕微增長，帶動核心區街舖價格回升2.4%。仲量聯行香港資本市場部主管陳國章說，另類資產包括長者房屋及人才公寓，同樣吸引投資者目光。 

延伸閱讀 黃竹坑站海盈山首批88伙　折實平均呎價27989元【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

商廈 樓價 商舖 私人屋苑

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