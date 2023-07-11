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【營商環境】中小企6月業務收益下跌　政府：整體營商氣氛進一步回落

理財智慧 18:11 2023/07/11

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統計處今日（11日）發表2023年6月份中小企業務狀況，中小企業務收益的現時動向指數，由上月在收縮區域的47.2，下跌至本月的44.4，而未來一個月業務收益展望動向指數為48.6。
 
按行業分析，不少統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在6月較上月有不同程度的下跌，特別是地產業從50.0下跌至43.9、批發業從50.0下跌至45.7及進出口貿易業從48.0下跌至44.6。

至於進出口貿易業新訂單的現時動向指數，亦從上月48.0下跌至二零二三年六月的46.3，而未來一個月的新訂單展望動向指數為47.7。

【大行報告】建銀：上半年高端啤酒銷售優異  首選華潤啤酒  潛在升幅逾3成【見下頁

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政府發言人表示，中小企的整體營商氣氛於6月進一步回落，對未來一個月業務情況的預期則維持相對較佳。整體就業情況有所改善。
     
展望未來，發言人指出，外圍環境疲弱和先進經濟體貨幣政策進一步收緊將繼續影響營商氣氛，但本地經濟復蘇、第二期消費券即將發放，加上政府推出的其他鞏固復蘇勢頭的措施，應會提供支持。

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撰文 : 陳楚琨

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