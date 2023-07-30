【綠色觀察者】香港的植樹政策

樹木，是大自然中的神奇元素，我們卻時常忽略了它們的重要性。它們為我們供應氧氣、調節氣溫、應對氣候變化，並改善空氣品質，在我們的生態系統中擔任關鍵角色。最近有研究顯示，在大自然中特別是在樹木的周圍消磨時間，能獲得心理上的益處，如減少壓力、改善心情，並增加整體的幸福感。了解到樹木的重要作用，有否想過你國家的景觀規劃政策會對你產生甚麼影響？一棵樹木通常被視作一個簡單的實體，以其高矮作為其特徵。然而，它擁有更多的意義。讓我們看看香港及新加坡兩地的植樹政策和運動，評估它們對環境和社會的影響，從而討論一下商業世界中的「樹木碳權」概念。

香港和新加坡的植樹政策，都旨在透過改善空氣品質、提高生物多樣性和創建休閒空間，使其城市更加可持續和適宜居住。多年來，香港有着各種植樹政策和行動，並沒有一個具體的開始日期。然而一項重要的政策於1976年出台，乃是在「康樂及文化事務署」旗下開展「綠化、園境和樹木管理組」（GLTMS），這標誌着香港開始了種植和管理公共樹木及草地的協調工作。

2010年GLTMS成立，主要目的是在人口密集和擁擠的城市中實現人與樹木的和諧共處。「綠化和園境辦事處」（GLO）及「樹木管理辦事處」（TMO）構成了GLTMS的骨幹。他們的工作重點包括配置足夠的種植空間、選擇合適的種植品種、確保高品質的景觀設計和種植實踐，並執行適當的植被維護把公共安全放在首位。GLTMS的目標是在2022年把城市的樹木覆蓋率由12.7%提升到20%。為了實現這目標，政府已經推出了一系列措施，如「綠色香港運動」、「綠化平台」和「香港植樹日」等。這些計畫的目的是讓市民、學校和NGO等參與植樹和管理。

香港的植樹政策卻面對着一些挑戰和批評，使其效力受到制限。首先，香港的高密度人口和有限的土地空間，令合適的植樹地點相當難尋。因此，大部分的樹木都被種植在行人道上和馬路邊，讓樹木很容易受到人為干擾和車輛污染。其次，由於透明度低及公眾對樹木管理的參與度低，令政府、私人機構和社區之間出現了不信任甚至衝突。舉例，居民會投訴植樹過程中的噪音、灰塵，以及樹木對他們家居景觀的影響。最後是政府重量不重質，對樹木的維護不足，不但降低了樹木的生態功能和美學價值，更導致樹木的高死亡率和低存活率。徹底研究合適的樹木品種、加強照顧，並確保它們能夠續存得更長遠，都是十分重要的。政府和專家的全力參與，是有效實施植樹政策的關鍵。

無疑，近年香港在增加城市的綠色空間方面取得了一些進展，但要令城市更加可持續和宜居，仍然有好些不足之處需要解決。政府需要在植樹及管理方面採納更多創新和參與性的方法，同時要優先考慮生態功能、樹木品質以及樹種對可持續和強靭生態系統的貢獻。（下期我們繼續看看新加坡那邊的情況。）

作者_鄭欣怡（Sherleen)簡介： 金田農滙 商業及可持續發展總監 Certified ESG Planner, CEP Certified Sustainable Development Planner, CSDP 金田農滙（Greentins Horticulture ) 成立於2016 年，致力研發及推廣種植科技，優化空氣質素及提升觀賞植物質素。團隊擁有全方位人材，除有多位 CEP 及 CSDP外，還有國際樹木學會註冊樹藝師，為公私型機構及海外客戶提供專業ESG、SDG 規劃設計方案。Sherleen 多年為公司開拓不同產品及市場，除多個政府部門及公營機構外，本地及海外發展商、銀行、保險公司現均為 Greentins 的長期客戶。

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