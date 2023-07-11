【利財筆記】林本利：租住長者屋 不如逆按

房協推出紅磡「豐頤居」，屬長者安居樂計劃，物業只租不賣。60歲或以上長者，擁有368萬元（單身）至1,241萬元（二人）資產，可以申請入住「豐頤居」，視乎年紀，一次過支付120萬元至265萬元，便可以終身入住，單位實用面積由235至403平方呎。

房協在2003年開始推出長者安居樂計劃，物業位於將軍澳的「樂頤居」及牛頭角的「彩頤居」。房協在1948年成立，目的是提供租金低廉的出租公共房屋，協助基層市民解決住屋問題，現時房協仍管理3萬多個出租公屋單位，入住人數約8萬人。

到上世紀九十年代，由於私樓售價飈升，房協獲政府撥地興建夾屋，以折扣價格為夾心階層提供資助出售房屋。九七回歸後，樓價暴跌超過一半，不少夾屋變成負資產，早前高價購入夾屋的業主，要房協提供協助才能承造按揭。政府多次推出政策救市，包括停建和停售居屋，房協亦配合政府，把原本的資助出售房屋，補地價後改作私樓出售，或用作長者屋。

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房協原先為基層及夾心市民提供出租及出售房屋，擴展至為資產超過1,000萬元的長者提供出租房屋，似乎有點不務正業。一對60歲以上，擁有千萬財富的夫婦，理應有足夠財力去解決住屋問題，房協實應把珍貴土地用作解決基層市民租屋困難，或者協助夾心家庭置業。

是否申請長者生活津貼？

不少人問是否值得租住長者屋，筆者的答案是這主要取決於65歲或以上的長者，是否有意申請每月每人4,060元的長者生活津貼。留意申請長津資產上限不計自住樓和政府終身年金，每月入息上限亦不計安老按揭每月收入，只計終身年金每月收入。

以一名65歲單身男性長者為例，若擁有600萬元財富，當中400萬元是自住物業，可以申請安老按揭，每月可領11,000元。餘下的200萬元，170萬元認購政府終身年金，每月收取9,860元，餘下30萬元流動資產每月賺幾百元利息或股息，只要每月總收入不多於10,580元，便符合資格每月領取4,060元長津。上述各項收入連同長津加起來約25,000元，又不用交租，理應足夠生活開支。

至於一對65歲夫婦，擁有1,000萬元財富，當中700萬元是自住物業，申請安老按揭每月可領16,940元。餘下300萬元，250萬元認購政府終身年金，每月收取近13,875元，餘下50萬元流動資產每月賺千多元利息或股息，每月總收入不多於16,080元，2人便符合資格每月領取合共8,120元的長津。上述各項收入連同長津加起來約40,000元。

擁有600萬至1,000萬元資產的長者，若租住長者屋，一次過繳付百多萬至200多萬元的租金後，仍餘下巨額資產，並不符合資格申領長津。只有那些單身人士，資產剛好達到租住長者屋的最低水平（如70歲擁368萬元），繳付約200萬元租金入住，餘下百多萬元盡購政府終身年金，便可勉強符合資格申領長津。

本文節錄至817期（2023年06月13日）Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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