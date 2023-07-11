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【TSLA】Tesla內地推兒童電動越野車Cyberquad　傳索價1.2萬人幣　車速最高每小時8公里

Hot Talk 17:11 2023/07/11

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【TSLA】Tesla內地推兒童電動越野車Cyberquad　傳索價1.2萬人幣　車速最高每小時8公里

Tesla（美：TSLA） 電動車在全球尤其內地熱賣，也是不少司機的「Dream Car」。 Tesla在微博宣布，周五（14日）會在內地推出兒童版電動越野車Cyberquad，網上流傳售價為11,990元人民幣。據介紹，Tesla Cyberquad專為8至12歲而設，續航時間約1.5小時，續航里程13公里，時速最高約每小時8公里。

Tesla Cyberquad外型

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Tesla兒童版電動越野車全名為Cyberquad For Kids， 最早在2019年發布，其後在2022年12月起海外開售，Cyberquad配備鋰離子電池，淨重48.5kg，最大承重50 kg，Cyberquad提供兩段速度配置，一波可行每小時4公里，二波可行每小時8公里。

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編輯：李哲毅

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