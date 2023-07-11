南非約翰內斯堡降雪 時隔11年來首次

南非城市約翰內斯堡（Johannesburg）周一（10日）罕有降雪，是時隔11年以來首場雪。當地民眾紛紛拍照記錄降雪場景，部分兒童更為人生首次親眼目睹真實的雪。

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每年6月至8月為南半球冬季，南非部分地區在此時經常降雪，但約翰內斯堡對上一次出現降雪是於2012年8月。

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不少小孩子見到白皚皚的雪景都大感興奮，伸手觸摸飄落的雪花並與同伴嬉戲。

約翰內斯堡民眾紛紛拍攝雪景，並在社交媒體分享打卡。部分人形容約翰內斯堡降雪為「純淨魔法」（pure magic），也有人指這場雪為本周帶來一個美好開始。

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不過金山大學（University of the Witwatersrand）自然地理學教授Jennifer Fitchett指，這場雪是因當地濕度激增、寒冷氣溫加上冷風而形成，當地每隔10年左右就會發生一次。

她表示約翰內斯堡冬天的氣候乾燥也很少下雨，空氣中的水分不多，因此不算是降雪量很大的地區，料當地在接下來的時間不會繼續下雪。

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責任編輯：鄭錦玲