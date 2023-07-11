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【大行報告│濠賭股】摩通及瑞銀唱好賭股　7月暑假檔期開局良好、中場已回復至疫前9成　首選金沙中國

股市 17:00 2023/07/11

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【大行報告│濠賭股】摩通及瑞銀唱好賭股　7月暑假檔期開局良好、中場已回復至疫前9成　首選金沙中國

暑假將至，投資界表示，7月首9天澳門博彩收入達到48億澳門元，意味日均收入約為5.3億澳門元，現時中場賭收已回復至約9成水平，預期到10月將完全回復，瑞銀及摩通看好濠賭股的前景，首選均為金沙中國 （01928）

澳門暑假檔期開局良好，瑞銀表示，7月首9天博彩總收入預計達到日均約為5.33億澳門元，較6月日均5.07億澳門元有所提升。該行指，現時賭收已回到2019年第三季的7成，中場甚至恢復至80%至90%的水平。

瑞銀指，暑假需求旺盛，7月首周酒店入住率達到9成，符合該行預期博企的酒店預訂在夏天達到9成至100%。澳門於7月活動繁多，主要集中於金中國及銀娛，預期未來一個月酒店價格處於年內高位，平均每晚為3200元。瑞銀指，對賭股看法正面，首選為金沙中國及澳博 （00880）

摩通表示，7月首9天博彩總收入預計達到48億澳門元，主因受惠於兩個周末，而這是疫情以來非公眾假期最高的賭收，為即將到來的暑假帶來好兆頭。摩通相信，澳門中場賭收已回復至疫情前的約90%，預期將在10月完全恢復。

摩通繼續看好賭股，由於板塊在過去三個月已回調約13%，股價缺乏正面動力更關乎於結構性風險，包括宏觀逆風及地緣政治風險，但現水平為專注基本面的投資者提供良好的買入機會。 

該行首選為金沙中國及銀娛，其次為新濠國際 （00200） 、美高梅 （02282） 、 最後為永利澳門 （01128） 及澳博。 

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編輯：袁諾曦

美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 新濠國際（00200） 港股 博彩 澳門元 金沙中國有限公司（01928）
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