元朗恆運樓兩房325萬沽　持貨近5年　帳蝕94萬

樓價持續調整，二手市場再錄蝕讓買賣。利嘉閣地產朱子華說，元朗恆運樓中層A室，實用面積315平方呎，兩房間隔，外望開揚市景，日前以約325萬元易手，實用呎價約10,317元。

據了解，原業主於2018年以419萬元購入上址，持貨不足5年，現帳面虧損94萬元離場，物業期內貶值逾22%。

朱子華透露，買家尋找區內鐵路站附近放盤，睇樓後見單位附設裝修，可以即買即住，感到非常滿意，隨即與業主議價。而屋苑本月暫錄2宗成交，現時有約3個放盤，入場費350萬元起。

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