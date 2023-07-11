HKCSC & APCSC推出「神秘顧客調查計劃」

香港和亞太顧客服務協會(HKCSC & APCSC，協會) 宣佈將在「香港傑出顧客關係服務指數」(HK CRE Index) 18個行業的基礎上開展「18個行業神秘顧客調查計劃」提升香港的服務水平和國際競爭力。

神秘顧客是服務行業歷史悠久的服務質量調查方式，由於被檢查的企業及服務人員，事先無法識別或確認神秘顧客的身份，故該調查方式能真實、客觀、準確的反映企業存在的實際問題，並能夠有針對性的提出有效方案、提升顧客服務質量及顧客體驗。神秘購物非常常見，通常由指定的顧問或內部質量控制部門進行。

了解企業存在真實問題 針對性改善服務質素



神秘購物活動通常會分析的幾個關鍵領域：-



• 顧客服務技能

• 暗示性銷售技巧

• 產品知識

• 商品展示

• 遵守政策和程序

• 員工誠信

• 管理可視性

• 顧客服務環境

首個以大數據驅動的服務指數



香港傑出顧客關係服務指數(HK CRE Index，HKCREI指數)是APCSC與香港科技大學(港科大)合作推出的首個以大數據驅動的服務指數。HKCREI指數是同類中第一個採用大數據技術、數據融合技術和人機循環（HITL）集成的平台，以國際基準幫助塑造未來的香港企業國際品牌格局、行業標準和領先指標。項目獲得香港特區政府，香港創新及科技基金 （ITF）的支持。

HK CRE Index指數填補服務業空白 重塑香港服務品牌格局



HKCRE指數包含18個行業的服務表現數據。這18個行業包括銀行、保險、證券交易服務、信用卡、移動通訊、寬頻、付費電視、網購平台、快遞、線上訂餐和外賣、咖啡室、快餐店、鐵路、巴士、景點、商場、超市、藥房等。

在2020/2021指數調查中，排名前三的行業分別是：超市、藥房和網購平台。超市行業內，表現最好的公司：AEON 和DONKI， 在顧客忠誠度、滿意度和淨推薦值方面都取得了較高分數。香港作為領先的區域金融中心，僅信用卡和保險 （人壽）行業分別排名第 4 位和第 6 位。還有一些行業在調查中表現不佳，顧客評分較低而導致NPS得分為負分。

指數調查的持續進行和發佈將改變香港的戰略經濟指標，並反映本地和海外顧客的滿意度、忠誠度和 NPS。

神秘顧客調查計劃內容豐富 優秀企業將獲頒獎項



在這個神秘顧客調查計劃裡面，協會將派出經過嚴格培訓的調查員，扮演成顧客，對事先設計的一系列問題逐一進行評估或評定。神秘顧客的方式包括並不僅限於電話服務、自助服務、在線服務，現場服務等等。

於調查完成後，協會將能提供被調查的企業一個專業的調查報告，並頒發獎項給予在神秘顧客調查計劃中表現優秀的企業。

(特約)