▲ 【芯片大戰】富士康退出195億美元印度合資芯片廠計劃 傳憂延遲批出補助

印度希望打造該國成為半導體製造中心，然而，台灣富士康周一（11日）表示，會退出與印度金屬石油集團Vedanta成立195億美元的半導體建廠計劃。

富士康去年與Vedanta簽署協議，計劃在古吉拉特（Gujarat）興建立半導體及顯示器生產工廠。然而，富士康發聲明表示，公司已決定不再推進與 Vedanta 的合資企業，但未詳細說明原因。

富士康名稱從合資公司移除，日後該公司會由Vedanta全資擁有，Vedanta 表示，公司完全致力於半導體計劃，並會與其他合作夥伴合作建立印度第一家代工廠。

有外電引述知情人士表示，富士康憂慮印度政府延遲批出補助，決定退出該合資企業。消息人士補充說，印度政府對合資企業成本估算提出問題。

Counterpoint 研究副總裁Neil Shah表示，今次交易失敗無疑是推動印度製造的一個挫折。他補充說，這對 Vedanta 來說也不是好事，並且引起其他公司的關注和懷疑 。

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編輯：李哲毅