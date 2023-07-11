Benz第二季度銷量按年增6% 德國交付量增長23%

德國車廠平治集團（Mercedes-Benz Group）（MBG）周二表示，由於對純電動汽車和高端汽車的需求，該集團第二季度銷量同比增長6%，共計515,700輛。

該汽車製造商在歐洲、亞洲和北美等所有主要地區的銷量均有所增長，其中德國的交付量增長了23%，中國增長了12%，美國增長了6%。

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在世界其他地區，第二季度的銷量下降了12%，為20,700輛。電動汽車繼續成為本季度的主要增長動力，乘用車銷量增長123%，達到56,300輛。包括AMG、邁巴赫和G級等車型在內的高端細分市場本季度也實現了12%的穩健增長。

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記者：張瑋婷