【職場熱話】女人臨近30歲月薪1.6萬想辭職 網民：外面找同職位難，低職位易

在職場上，想要升職加薪就要提升自己的能力和技能，而上進的心亦相當重要。近日，有網民在網上討論區發文，指自己臨近30歲，雖然工作穩定，但覺得月薪只有1.6萬過低，樓主自覺失敗並想要辭職，卻又諸一直踏不出舒適圈，因而詢問網民以自己資歷有這種月薪是否合理。

【旅遊趨勢】調查：96%港人計劃未來一年外遊 日本蟬聯最熱門旅遊目的地【下一頁】

按圖看樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

【輸入勞工】運輸業下周一起接受申請 林世雄：預計今年第四季到埗入職【下一頁】

網民認為以樓主的職位有這價位是正常，「這個職位差不多了，普通會計不是專業的會計師。我有一個朋友，男性，三十多歲，擁有十多年的經驗，沒有高級文憑，和你一樣都是這個職位。不過他正在兼讀學位課程，因為他所在的公司明確表示這個職位要升職必要有學位，否則這個人工在這職位已經是最高的了。」亦有人指「視乎不同情況，運氣當然是其中一個重要因素，但也要考慮到自己的際遇和學歷，如果學歷不高，人工升到某個位置就會跌。最重要的是，16K的薪水是否足夠你的支出，以及你是否願意接受這個薪水水平。」

【暑假好去處】首個 B.Duck主題遊樂園進駐又一城 巨型充氣城堡+ 3.5米高巨型滑梯（附購票方式）【下一頁】

不少網民都認為不要太着重薪金，「你領1.6萬薪水但沒有壓力，加上不需無償加班，至少你賺了時間。如果你擔心收入不夠，可以找一些兼職工作來補貼一下。而通貨膨脹只是一個小問題，你的公司每年加薪都填補了這部分」、「若高薪但要一個人負責所有事更慘，有上班沒有下班，不要只看薪水有多高，最重要的是要適合自己。」

【職場研究】浸大研究：時間感知快慢 影響僱員工作效率和準確度【下一頁】

亦有人不建議樓主轉工，「外面找同職位難,低職位才易」、「我薪水兩萬以上,但我打算不再做了。做得太辛苦了，找份工賺個一萬五至六千，不需要太多事情要做，過得輕鬆一些。我現在甚至沒有時間吃飯，高薪也未必好做」、「別人挖角都不會挖低職位的，挖角要給更高人工，趁現在先建立人際網，學多些再轉，懂得越多越易找，人工也不會低。」也有人建議「轉工到金融公司可能獎金能多點」、「增值自己，或者找副業。」

【消費券2023】惠康現金券買$1,000送$50 萬寧購物滿指定金額享即減優惠【下一頁】

另外，有網民表示社會沒有不勞而獲，「不如想想, 你人工可以接受, 工作時間休閒穩定，那你為甚麼沒有去建立提升自己?」、「自己的位置要是努力得來。」

【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

【兼職筍工】統計處招聘訪問員 時薪114元 中學畢業可申請【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http：//imoney.hket.com/article/3399982】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機