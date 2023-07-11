【職場熱話】畢業生找第一份工作 猶豫假期定薪金較重要? 網民：不要只想著錢！

工作的薪水、假期、通勤時間，哪樣對你來說最重要呢？近日，有網民在網上討論區發文，指自己剛畢業，找到兩份類似的工作，其中一份工作的月薪較低，但假期較多，另一份則相反，樓主難以選擇因而詢問網民意見。

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網民意見各有不同，有人認為第一份工更好，「計算後第一份日薪為913元，第二份日薪為958元。其實兩份工作的差別很小，但我會選擇第一份工作，因為星期日可以休息，而且工作少一天，可以有更多的休息時間。教會通常有很多星期日的活動，可能會經常要求工作人員在星期日工作，就算可以補假，我也不太喜歡。第二份工作的好處是可以在聖誕節和復活節等長假期休息，但是只有7天，這樣也不能隨心所欲地旅遊」、「選離家最近，交通方便的，而且午餐有更多選擇的」、「只差2千元但另一份辛苦這麼多，我寧願少賺一點，多放幾天假期。」有人認為第二份工更好，「算下來第二份工作全年多上15日班，這就會多2.4萬，那沒有理由選第一份。」

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有網民表示「除了薪水之外，還要考慮晉升的機會，不要只想著錢。對於第一份工作寧願是選高薪一點的，然後在大約半年的時間後再開始找更高薪的工作」、「還要看看放假是跟勞工假還是公眾假」。也有網民提出建議「兩份工作都先接受，一份要求17號上班，另一份要求24號上班。如果試完第一份工作覺得那裡的人事管理較好，就選擇第一份工作。」

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