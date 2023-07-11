渣打料比特幣今年達5萬美元 2024年底或直上12萬美元

渣打銀行(STAN)周一表示，頂級加密貨幣比特幣的價值今年可能達到50,000美元，到2024年底可能達到120,000美元。

渣打銀行早在4月份就發布了2024年底比特幣價格為10萬美元的預測，認為所謂的 「加密貨幣冬天 」已經過去，但是該行的一位頂級外匯分析師Geoff Kendrick稱，這一預測現在有20%的 「上行空間」。

報告中說：「礦工每開採一個BTC（比特幣）的利潤率增加意味著他們可以在保持現金流入的同時減少出售，減少BTC的淨供應，推動BTC價格上漲。」

比特幣的價格自今年年初以來已經飆升了80%，但目前略高於30,200美元的水平仍不到2021年11月達到峰值69,000美元的一半。

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2022年，隨著央行加息和FTX交易所等一系列加密貨幣公司的倒閉，數万億美元從加密貨幣領域消失。不過，今年一些傳統型銀行的倒閉推動了這一行業的反彈。

渣打銀行表示，其預測價格上漲的理由是，全球每天產生900個新比特幣的礦工將很快需要出售更少的比特幣來支付成本,主要是為超級計算機供電。據估計，礦工們最近已經賣出了大約1.5億個比特幣。

渣打銀行表示，其預測價格上漲的理由是，每天在世界各地製造900枚新比特幣的礦工很快就需要出售更少的比特幣來支付成本，主要是為超級計算機供電，並估計礦工們最近已經100%地出售了他們的新幣。但如果價格達到5萬美元，他們可能只能賣出20-30%。這相當於礦工將每天出售的比特幣數量從目前的900枚減少到180-270枚。

渣打稱「一年下來，礦工賣出的比特幣將從328500個減少到65700-98550個之間--每年BTC淨供應量大約減少25萬個比特幣。」

明年4月或5月，每天可開采的比特幣總量也將減半，因為內置的供應和發行機制會逐漸限制供應量，以保持其吸引力。在比特幣過去的漲勢中，預測比特幣估值暴漲是司空見慣的事。花旗銀行(C)的一位分析師在2020年11月表示，到2022年底，比特幣可能攀升至31.8萬美元。比特幣去年收盤下跌約65%，報16,500美元。

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記者：張瑋婷