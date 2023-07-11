【日圓定存】日圓定存息最高6.9厘 花旗料日央行7月底擴闊YCC波動區間

▲ 日圓定存罕有爆加息搶客戰

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日本將於7月28日議息，美資大行預計將有大動作，花旗料日央行屆時調整債券孳息曲線（YCC）政策，變相遏止日圓急貶。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，花旗分析員預期，7月議息有機會調整YCC政策，現時日本10年期國債收益率的目標水平為0%，波動範圍為加減50點子。7月份日本央行有機會把波動範圍擴闊至加減75點子，作用在於修復日本國債市場被扭曲的情況，令收益率曲線變得更為平滑和完整，同時有機會限制日圓急速貶值。

廖嘉豪解釋，由於日本宏觀環境出現明顯改善，首季GDP被向上修訂，通脹壓力更為廣泛。此外，日本央行行長植田和男亦想看到工資談判的完整結果，時間上接近7月份議息會議。若首相岸田文雄於秋季解散國會，而日圓於7月議息附近明顯下跌，政府有機會向央行施加壓力去限制日圓跌勢。

花旗：日圓滙價3個月內見140

日圓滙價今天（11日）報140.6，廖嘉豪又料，明年中之後日本才有機會開始加息；而美元兌日圓於3個月內預測為140，未來6至12個月預測為125。

渣打香港 （02888） 財富管理高級投資策略師陳正犖今午回應本報查詢指，日本央行尚未表明計劃於7月會議上開始政策正常化，但該行仍預期未來十二個月日本有機會收緊貨幣政策。美國和日本之間的息差近期應會趨於穩定，從而限制美元兌日圓短期的上行空間；根據相對強弱指標等技術訊號，美元兌日圓已經超買，如果持續低於144水平，日圓有機會反彈至139至140兌一美元。

星展香港環球市場策略師李若凡指，日本央行副行長內田新一近期的言論，推升市場對央行7月調整YCC政策的預期。若央行作出政策調整，日圓滙價將進一步反彈，可能回到142.5，甚至重上140關口。不過，如果日本仍按兵不動，日圓或重新下試145。惟日本實際工資增長仍然疲軟，預期短期内擺脫負利率的機會不大。

近期日圓多次下試145低位，市場關注日本何時正式出手入市撐滙價。去年日本共斥650億美元（折合逾5070億港元）入市干預，但去年全年日圓急瀉12%，為表現最差的主流外幣。今年上半年仍挫9%，淪為最弱的亞洲貨幣，且屢試145低位，日本政府多番出口術冀阻止跌勢，惟迄今暫未見有具體行動。

可是，外資仍預期日本將收水，令日圓於未來半年及1年呈拐點，衝上130，即每百日圓兌港元重上6算，由現水位爆升一成無難度。不過，哈日族毋須急於兌日圓，因有「日圓先生」之稱的日本財務省前官員榊原英資驚人預測，圓滙明年乍現160底位。

此外，日圓罕有爆加息搶客戰，為今年首現，恒生 （00011） 於6月5日新推1個月年息享6.9厘，晉級榜首，取代雄霸多時的花旗5厘息。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪