  • 33°C
香港時間 : 2023711日 (週二) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【日圓定存】日圓定存息最高6.9厘 花旗料日央行7月底擴闊YCC波動區間

16:07 2023/07/11

分享：

分享：

日圓定存罕有爆加息搶客戰

    點擊圖片放大
    +6
    +5

日本將於7月28日議息，美資大行預計將有大動作，花旗料日央行屆時調整債券孳息曲線（YCC）政策，變相遏止日圓急貶。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，花旗分析員預期，7月議息有機會調整YCC政策，現時日本10年期國債收益率的目標水平為0%，波動範圍為加減50點子。7月份日本央行有機會把波動範圍擴闊至加減75點子，作用在於修復日本國債市場被扭曲的情況，令收益率曲線變得更為平滑和完整，同時有機會限制日圓急速貶值。

廖嘉豪解釋，由於日本宏觀環境出現明顯改善，首季GDP被向上修訂，通脹壓力更為廣泛。此外，日本央行行長植田和男亦想看到工資談判的完整結果，時間上接近7月份議息會議。若首相岸田文雄於秋季解散國會，而日圓於7月議息附近明顯下跌，政府有機會向央行施加壓力去限制日圓跌勢。

花旗：日圓滙價3個月內見140

日圓滙價今天（11日）報140.6，廖嘉豪又料，明年中之後日本才有機會開始加息；而美元兌日圓於3個月內預測為140，未來6至12個月預測為125。

渣打香港 （02888） 財富管理高級投資策略師陳正犖今午回應本報查詢指，日本央行尚未表明計劃於7月會議上開始政策正常化，但該行仍預期未來十二個月日本有機會收緊貨幣政策。美國和日本之間的息差近期應會趨於穩定，從而限制美元兌日圓短期的上行空間；根據相對強弱指標等技術訊號，美元兌日圓已經超買，如果持續低於144水平，日圓有機會反彈至139至140兌一美元。

星展香港環球市場策略師李若凡指，日本央行副行長內田新一近期的言論，推升市場對央行7月調整YCC政策的預期。若央行作出政策調整，日圓滙價將進一步反彈，可能回到142.5，甚至重上140關口。不過，如果日本仍按兵不動，日圓或重新下試145。惟日本實際工資增長仍然疲軟，預期短期内擺脫負利率的機會不大。

近期日圓多次下試145低位，市場關注日本何時正式出手入市撐滙價。去年日本共斥650億美元（折合逾5070億港元）入市干預，但去年全年日圓急瀉12%，為表現最差的主流外幣。今年上半年仍挫9%，淪為最弱的亞洲貨幣，且屢試145低位，日本政府多番出口術冀阻止跌勢，惟迄今暫未見有具體行動。

可是，外資仍預期日本將收水，令日圓於未來半年及1年呈拐點，衝上130，即每百日圓兌港元重上6算，由現水位爆升一成無難度。不過，哈日族毋須急於兌日圓，因有「日圓先生」之稱的日本財務省前官員榊原英資驚人預測，圓滙明年乍現160底位。

此外，日圓罕有爆加息搶客戰，為今年首現，恒生 （00011） 於6月5日新推1個月年息享6.9厘，晉級榜首，取代雄霸多時的花旗5厘息。

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定存】港元中長期定存息最高4.5厘 18銀行趕乘4厘息快車

【港元定存】港元1年定存息最高4.3厘 跑贏銀債4厘包底息

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

花旗銀行 宏觀分析 GDP 日本央行 日圓 外幣定期存款 定期存款

下一篇文章

【港元定存】港元中長期定存息最高4.5厘 18銀行趕乘4厘息快車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元定存息最高20厘 仲有幾多港銀有5厘息？
【港元定存】港元定存息最高20厘 仲有幾多港銀有5厘息？
【港元定存】港元半年定存最高4.5厘 至醒鎖息4.5萬元至年底
【港元定存】港元半年定存最高4.5厘 至醒鎖息4.5萬元至年底
【港元定存】港元1年定存息最高4.3厘 跑贏銀債4厘包底息
【港元定存】港元1年定存息最高4.3厘 跑贏銀債4厘包底息
【ESG】中資行谷ESG基金 零認購費優惠+轉入基金獎1.2萬元現金
【ESG】中資行谷ESG基金 零認購費優惠+轉入基金獎1.2萬元現金
【港元定存】港元1年定存最高4.3厘 波動市躺平存百萬賺息4.3萬
【港元定存】港元1年定存最高4.3厘 波動市躺平存百萬賺息4.3萬
【管理心得】女律師轉戰保險界　化身舵手持「三大管理法則」開拓亞洲業務
【管理心得】女律師轉戰保險界　化身舵手持「三大管理法則」開拓亞洲業務
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款