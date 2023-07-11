  • 33°C
香港時間 : 2023711日 (週二) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告｜地產】摩通：本地地產股資產被低估程度30年最嚴重　大孖沙或趁機回購、重組（附表）

股市 16:02 2023/07/11

分享：

分享：

【大行報告｜本地地產】摩通：本地地產股存低估資產　點名數間企業大機會進行併購及回購股份（附表）

新世界發展 （00017） 、太古 （00019） 大股東接連花逾300億元，接手上市公司資產，摩通發表報告，香港本地地產股估值低迷，如同「被遺忘的行業」，預計可吸引現金充裕的地產商趁機購買資產、回購股份或剔除少數股東權益。

摩通坦言，市場似乎遺忘了這1.9萬億元資產負債表、市值達1.1萬億元的行業。此板塊估值已跌至資產淨值較總市值拆讓63%，已觸及30年來的新低。這代表有大量被低估資產可供大股東選擇。

該行認為，本港房地產及財團非常樂意在市場低迷期間抓住機會，包括集資去擴張及去槓桿、自上市公司體系內抽出低估的資產、簡化集團結構和籌備繼任計劃。而早前周大福企業全購新創建 （00659） ，以及太古 （00019） 出售美國可口可樂業務，摩通相信這可能成為投資者參與的新興趨勢。

基於先例，該行預計長和 （00001） 或長實 （01113） 、九倉 （00004） 、嘉里建設 （00683） 、太古 （00019） 或太古地產 （01972） 及恒地 （00012） 更積極在估值低迷時有所行動。

摩通予本地地產股目標價及評級
股份 目標價 評級
長和 （00001） 69元 增持
九倉 （00004） 17元 增持
嘉里建設 （00683） 18元 增持
太古地產 （01972） 16.5元 增持
恒地 （00012） 30.5元 增持

更多【即市財經分析】文章

開市追揸沽
【開市追揸沽】阿里整改落幕怎部署？ 港股借勢能彈多少？

相關文章：

【太古可樂】太古逾300億出售美國可口可樂業務　太古A擬派特別息8.12元、高開近8%收市升幅縮

【拆局│新世界系】揭周大福企業親自出手兩大原因　全購新創建實際金額少於355億元

【長和系】長實收購英國房託Civitas Social Housing獲股東同意　李嘉誠長孫女李思德首以家族上市公司職銜發聲

編輯：姚卓然

港股 九倉 周大福 增持 回購 大行報告 太古 嘉里建設（00683） 太古地產（01972） 長實
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】蔚小理炒上、蔚來升近12%　聯想逆市跌4%　恒指升180點（不斷更新）

下一篇文章

【免費機票】香港快運送逾2.1萬張免費機票　只餘韓國濟州等4航點尚有​​​​​​​名額（更新至15：53、附連結）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【免費機票】香港快運送逾2.1萬張免費機票　只餘韓國濟州等4航點尚有​​​​​​​名額（更新至15：53、附連結）
【免費機票】香港快運送逾2.1萬張免費機票　只餘韓國濟州等4航點尚有​​​​​​​名額（更新至15：53、附連結）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升98點高水224點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升98點高水224點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【商湯20】商湯挫逾4%　上周狠沽商湯大戶身份揭曉　阿里巴巴單日減持5.6億股套10億、持股量降至3.2%
【商湯20】商湯挫逾4%　上周狠沽商湯大戶身份揭曉　阿里巴巴單日減持5.6億股套10億、持股量降至3.2%
【美股期貨】美期靠穩　道指期貨微升3點、納指期貨升8點（不斷更新）
【美股期貨】美期靠穩　道指期貨微升3點、納指期貨升8點（不斷更新）
【虛擬銀行】網民湧Mox專頁投訴帳戶無故被封、良久未解封　金管局：已促銀行跟進　Mox回應如此...
【虛擬銀行】網民湧Mox專頁投訴帳戶無故被封、良久未解封　金管局：已促銀行跟進　Mox回應如此...
【港股市況】蔚小理炒上、蔚來升近12%　聯想跌4%　恒指升180點（不斷更新）
【港股市況】蔚小理炒上、蔚來升近12%　聯想跌4%　恒指升180點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款