【大行報告｜地產】摩通：本地地產股資產被低估程度30年最嚴重　大孖沙或趁機回購、重組（附表）

▲ 【大行報告｜本地地產】摩通：本地地產股存低估資產 點名數間企業大機會進行併購及回購股份（附表）

新世界發展 （00017） 、太古 （00019） 大股東接連花逾300億元，接手上市公司資產，摩通發表報告，香港本地地產股估值低迷，如同「被遺忘的行業」，預計可吸引現金充裕的地產商趁機購買資產、回購股份或剔除少數股東權益。

摩通坦言，市場似乎遺忘了這1.9萬億元資產負債表、市值達1.1萬億元的行業。此板塊估值已跌至資產淨值較總市值拆讓63%，已觸及30年來的新低。這代表有大量被低估資產可供大股東選擇。

該行認為，本港房地產及財團非常樂意在市場低迷期間抓住機會，包括集資去擴張及去槓桿、自上市公司體系內抽出低估的資產、簡化集團結構和籌備繼任計劃。而早前周大福企業全購新創建 （00659） ，以及太古 （00019） 出售美國可口可樂業務，摩通相信這可能成為投資者參與的新興趨勢。

基於先例，該行預計長和 （00001） 或長實 （01113） 、九倉 （00004） 、嘉里建設 （00683） 、太古 （00019） 或太古地產 （01972） 及恒地 （00012） 更積極在估值低迷時有所行動。

摩通予本地地產股目標價及評級 股份 目標價 評級 長和 （00001） 69元 增持 九倉 （00004） 17元 增持 嘉里建設 （00683） 18元 增持 太古地產 （01972） 16.5元 增持 恒地 （00012） 30.5元 增持

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編輯：姚卓然