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【大行報告｜地產】摩通：本地地產股資產被低估程度30年最嚴重 大孖沙或趁機回購、重組（附表）
新世界發展 （00017） 、太古 （00019） 大股東接連花逾300億元，接手上市公司資產，摩通發表報告，香港本地地產股估值低迷，如同「被遺忘的行業」，預計可吸引現金充裕的地產商趁機購買資產、回購股份或剔除少數股東權益。
摩通坦言，市場似乎遺忘了這1.9萬億元資產負債表、市值達1.1萬億元的行業。此板塊估值已跌至資產淨值較總市值拆讓63%，已觸及30年來的新低。這代表有大量被低估資產可供大股東選擇。
該行認為，本港房地產及財團非常樂意在市場低迷期間抓住機會，包括集資去擴張及去槓桿、自上市公司體系內抽出低估的資產、簡化集團結構和籌備繼任計劃。而早前周大福企業全購新創建 （00659） ，以及太古 （00019） 出售美國可口可樂業務，摩通相信這可能成為投資者參與的新興趨勢。
基於先例，該行預計長和 （00001） 或長實 （01113） 、九倉 （00004） 、嘉里建設 （00683） 、太古 （00019） 或太古地產 （01972） 及恒地 （00012） 更積極在估值低迷時有所行動。
|摩通予本地地產股目標價及評級
|股份
|目標價
|評級
|長和 （00001）
|69元
|增持
|九倉 （00004）
|17元
|增持
|嘉里建設 （00683）
|18元
|增持
|太古地產 （01972）
|16.5元
|增持
|恒地 （00012）
|30.5元
|增持
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編輯：姚卓然