【垃圾徵費】垃圾收費擬延至明年4月實施　一文了解收費模式、垃圾袋價格

立法會於前年通過垃圾收費條例草案，原訂於今年底實施，近日有消息指，垃圾收費將延至明年4月1日實施。據環境及生態局提交立法會的最新文件表示，垃圾袋收費為每公升0.11，如果是無法以指定袋包妥的廢物，則須貼上指定標籤，每個標籤劃一收費11元。另外，計劃實施首半年會向公屋、「三無」大廈及鄉郊村屋住戶，每月派發20個指定垃圾袋。

收費模式及價格

據文件顯示，垃圾收費的徵收模式有2種，一種是購買並使用指定袋，備有不同大小，收費為每公升約0.11元。當局指出，參照過往數據，每個家庭（平均3人）每日家居廢物棄置量平均約為13公升。若以每個家庭每天使用一個10公升指定袋計算，每月購買指定袋的平均開支約為33 元，即每人每月約10元。除了指定袋外，若是無法以指定袋包妥的廢物，則須貼上指定標籤，每個標籤劃一收費11元。

另一種則是按廢物重量徵收「入閘費」，不過此方法主要用來自工商業處所棄置的大型或形狀不規則的廢物，例如大型金屬物品及木板等。3

此外，社會上亦有意見認為，政府應審慎運用公共資源，集中協助真正需更多支援去適應垃圾收費的住戶，例如「三無」大廈、鄉郊村屋和公共屋邨的居民。

有見及此，當局建議在垃圾收費實施初期向合共約 105 萬個公屋、「三無」大廈及鄉郊村屋的住戶，免費供應每月20個容量為15公升的指定袋指定袋，為期6個月。而實施垃圾收費後，政府會向領取綜合社會保障援助及長者生活津貼的人士，每人每月提供額外10元津貼。

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銷售地點

當局稱，由於市民是透過購買和使用指定袋及指定標籤去支付垃圾收費，至今收到合共19間連鎖零售商及網上零售商的授權申請，涵蓋共約2,000 間店鋪和11個網上平台，表示有興趣銷售指定袋與指定標籤和協助推廣垃圾收費。

而為了擴大銷售網絡，當局正與數間目前有分銷垃圾袋及家居清潔產品的批發商商討，爭取他們參與協助邀請和支援數百間小商鋪（包括中小型藥房和家品店）銷售指定袋和指定標籤。

當局亦會與相關政府部門、香港房屋委員會和香港房屋協會探討在合適處所設置自動售賣機，以出售指定袋及指定標籤。

違例罰則

條例正式實施後，將設有半年適應期，在適應期內，違規者將受到口頭警告。而適應期過後，如市民將沒有使用指定袋包妥或貼上指定標籤的垃圾擺放在以下地點，或交給食環署垃圾收集站職員或其承辦商職員，或相關垃圾車的司機或職員，即屬違法。定額罰款通知書每張1,500元。如以傳票方式檢控，首次定罪最高罰款2.5萬元及監禁6個月；再次定罪最高罰款5萬元及監禁6個月。

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