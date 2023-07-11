【商湯20】阿里巴巴減持5.5億股商湯股份 套現10億 商湯股價今逆市跌3.7%

據聯交所文件披露，阿里巴巴（09988）淘寶集團上周四（6日）完成出售5.57億股商湯股份，每股平均作價1.82元，套現10.15億元。

商湯股價今日（11日）逆市下跌，收報1.79元，跌4.3%，成交額4.3億元。

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交易完成後，淘寶集團持有之商湯股權，由5.29%降至3.15%，由於低過5%的披露門檻，所以以後淘寶集團再減持商湯股份，也不用向市場披露。

阿里巴巴淘寶集團全速減持商湯，上輪披露減持是在6月中旬，當時減持後仍持有15.34億股。按此推算，阿里巴巴淘寶集團不足一個月內勁沽7.17億股，以期間平均收市價2.11元計，阿里巴巴淘寶集團套現近15.14億元。

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記者：李兆明