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【商湯20】阿里巴巴減持5.5億股商湯股份 套現10億 商湯股價今逆市跌3.7%

股樓投資 15:49 2023/07/11

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據聯交所文件披露，阿里巴巴（09988）淘寶集團上周四（6日）完成出售5.57億股商湯股份，每股平均作價1.82元，套現10.15億元。

商湯股價今日（11日）逆市下跌，收報1.79元，跌4.3%，成交額4.3億元。

延伸閱讀：【大行點睇】螞蟻陰霾掃除  阿里股價彈升  一文看清大行最新睇法【見下頁

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交易完成後，淘寶集團持有之商湯股權，由5.29%降至3.15%，由於低過5%的披露門檻，所以以後淘寶集團再減持商湯股份，也不用向市場披露。

阿里巴巴淘寶集團全速減持商湯，上輪披露減持是在6月中旬，當時減持後仍持有15.34億股。按此推算，阿里巴巴淘寶集團不足一個月內勁沽7.17億股，以期間平均收市價2.11元計，阿里巴巴淘寶集團套現近15.14億元。

延伸閱讀：【大行報告】建銀：上半年高端啤酒銷售優異 首選華潤啤酒 潛在升幅逾3成【見下頁

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記者：李兆明

 

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商湯－W（00020） 成交 減持 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 經濟 港股

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