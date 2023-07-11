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【中小企業】統計處調查：6月中小企業務收益下跌

商業 16:34 2023/07/11

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政府發言人表示，中小企的整體營商氣氛於6月進一步回落，對未來一個月業務情況的預期則維持相對較佳。（資料圖片）

政府統計處發表2023年6月份中小型企業（中小企）業務狀況按月統計調查的結果，中小企業務收益的現時動向指數從2023年5月在收縮區域的47.2，下跌至6月的44.4，而未來一個月（即2023年7月）的業務收益展望動向指數為48.6。

【動漫節】動漫電玩節 7 月底揭幕　首辦 3 回入場快證免市民排長龍

按行業分析，不少統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在2023年6月較上月有不同程度的下跌，特別是地產業（從50.0下跌至43.9）、批發業（從50.0下跌至45.7）及進出口貿易業（從48.0下跌至44.6）。

進出口貿易業新訂單的現時動向指數從2023年5月的48.0下跌至2023年6月的46.3，而未來一個月（即2023年7月）的新訂單展望動向指數為47.7。

政府發言人表示，中小企的整體營商氣氛於6月進一步回落，對未來一個月業務情況的預期則維持相對較佳。整體就業情況有所改善。

【通脹如虎】日企因高物價破產數年增3.3倍

展望未來，發言人指出，外圍環境疲弱和先進經濟體貨幣政策進一步收緊將繼續影響營商氣氛，但本地經濟復蘇、第二期消費券即將發放，加上政府推出的其他鞏固復蘇勢頭的措施，應會提供支持。政府會密切監察相關情況。

責任編輯：陳卓賢

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