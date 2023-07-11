【港元定存】港元中長期定存息最高4.5厘 18銀行趕乘4厘息快車

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【日圓定存】日圓定存息最高6.9厘 花旗料日央行7月底擴闊YCC波動區間
焦點港銀中長期港元定存年息比較
其他港銀中長期港元定存年息比較
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|備註
|渣打
|4.20
|半年
|10萬
|7月3日減0.2厘，只適用於「優先私人理財」客戶（平均總結存須達等值800萬元或以上），新資金及透過分行辦理
|創興
|4.20
|3個月
|50萬
|合資格全新客戶，成功完成任何2個或以上的「指定項目」︰成功開立網上銀行，或成功申請信用卡，或完成投資風險及脆弱客戶評估問卷；至7月底
|東亞
|4.20
|3個月
|200萬
|7月5日加0.2厘，全新或升級至顯卓私人理財客戶及新資金，上限5000萬元
|平安壹賬通*
|4.10
|3個月、4個月及半年
|100
|7月11日新推，適用於PAOB新舊客戶，虛擬銀行
|招商永隆
|4.10
|3個月、半年及9個月
|50萬
|7月5日減0.1厘，指定理財戶及新資金，指定電子渠道開立
|富邦
|4.10
|3個月、半年及1年
|50萬
|6月13日加0.2厘，個人客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立，先到先得
|大眾銀行
|4.10
|3個月、半年及1年
|50萬
|7月10日減0.1厘
|集友
|4.10
|3個月
|100萬
|7月6日加0.1厘，適合所有客戶的全新資金，上限3000萬元，分行渠道開立；額滿即止
|交銀香港
|4.10
|3個月
|100萬
|6月19日加0.1厘，指定理財戶，網上新資金定存
|星展
|4.05
|半年及1年
|5萬
|6月26日新推，網上優惠
|富融*
|4.00
|半年
|1
|7月8日加0.3厘，虛擬銀行
|花旗
|4.00
|3個月
|5萬
|6月12日加0.2厘，指定理財戶及新資金，持有指定產品
|
*虛擬銀行
註︰只列3個月或以上存期提供4厘的中長息，每間港銀只列最高息；最終條款以銀行公布為準，截至7月11日
港元拆息持續回落，1個月拆息兩連挫，現失守5厘，僅報4.96厘；今天（7月11日）有兩間銀行調整港元定期存款息，上商降低3個月年息0.1厘，新息率至3.68厘，卻調升半年期年息0.1厘至3.48厘。反觀，平保 （02318） 牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）勁加4個月及半年期年息0.4厘，齊報4.1厘，在虛銀中屬最高。
此外，半年結過後，原本於6月底截止的高息優惠爭相下架，一度令4厘息陣營大縮水，例如大新 （02356） 撤4厘；但上周五（7日）隨着拆息全線爆升至5厘，中小行及虛擬銀行爆加息戰，例如虛銀富融（Fusion Bank）提高半年期年息至4厘。
若不計1個月或以下的較短存，提供3個月或以上存期年息逾4厘的銀行再增至18間，合共超逾30個計劃；惟不包括兩大龍頭行向特選大客不定時推快閃優惠。
中長期高息港元定存 擁4大特色
下半年開局，4厘息俱樂部主要有4大特色，分別為：
（1）主攻3個月存期：4厘息派對主要出現於3個月期，共有8間銀行的最高特惠息集中在這存期。論及高息選擇最多，大眾財務以門檻50萬元計，有5個存期任揀，分別為3個月4厘、4個月為4.1厘、半年是4.2厘、7個月及1年皆為是4.3厘。
（2）大小通吃：在大眾銀行存50萬元1年定存息率有4.1厘，雖不敵同系「財仔」的4.3厘；但前者的入場費勝在彈性大，起始金額10萬元1年息率有4.05厘，即使低至1000元起跳也享4厘。同樣，創興允許以5000元進場，3個月的網上優惠年息為4厘、50萬元是4.15厘，兩行堪稱大小通吃冀盡攬大小戶。
（3）真假低門檻：花旗3個月享4厘，門檻只是5萬元，但須高端客，比方是私人客戶業務、且須持有綜合財富管理服務。開立定存時，客戶的指定產品結存須達一定要求，舉基金為例，基金投資總持有金額減去總贖回及轉出金額；又或債券、結構性產品或人壽保險也有類似要求。
那邊廂，信銀國際的起存額僅1萬元，3個月年息有4.2厘；惟須是CITICdiamond理財戶（戶口每日平均總結存為400萬元）尊享。
（4）優待現有客戶：甫踏入7月，華僑銀行孖招齊發，除了加388天年息加至4.5厘外，為市面最高的長息；又急降門檻，現有宏富理財戶的進場銀碼，從20萬元新錢驟降至10萬；反而是全新宏富理財戶，入場維持100萬元。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪