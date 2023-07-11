【港元定存】港元中長期定存息最高4.5厘 18銀行趕乘4厘息快車

▲ 港元中長期定存擁4厘息或以上選擇仍多

焦點港銀中長期港元定存年息比較

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其他港銀中長期港元定存年息比較

港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 備註 渣打 4.20 半年 10萬 7月3日減0.2厘，只適用於「優先私人理財」客戶（平均總結存須達等值800萬元或以上），新資金及透過分行辦理 創興 4.20 3個月 50萬 合資格全新客戶，成功完成任何2個或以上的「指定項目」︰成功開立網上銀行，或成功申請信用卡，或完成投資風險及脆弱客戶評估問卷；至7月底 東亞 4.20 3個月 200萬 7月5日加0.2厘，全新或升級至顯卓私人理財客戶及新資金，上限5000萬元 平安壹賬通* 4.10 3個月、4個月及半年 100 7月11日新推，適用於PAOB新舊客戶，虛擬銀行 招商永隆 4.10 3個月、半年及9個月 50萬 7月5日減0.1厘，指定理財戶及新資金，指定電子渠道開立 富邦 4.10 3個月、半年及1年 50萬 6月13日加0.2厘，個人客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立，先到先得 大眾銀行 4.10 3個月、半年及1年 50萬 7月10日減0.1厘 集友 4.10 3個月 100萬 7月6日加0.1厘，適合所有客戶的全新資金，上限3000萬元，分行渠道開立；額滿即止 交銀香港 4.10 3個月 100萬 6月19日加0.1厘，指定理財戶，網上新資金定存 星展 4.05 半年及1年 5萬 6月26日新推，網上優惠 富融* 4.00 半年 1 7月8日加0.3厘，虛擬銀行 花旗 4.00 3個月 5萬 6月12日加0.2厘，指定理財戶及新資金，持有指定產品 *虛擬銀行 註︰只列3個月或以上存期提供4厘的中長息，每間港銀只列最高息；最終條款以銀行公布為準，截至7月11日

港元拆息持續回落，1個月拆息兩連挫，現失守5厘，僅報4.96厘；今天（7月11日）有兩間銀行調整港元定期存款息，上商降低3個月年息0.1厘，新息率至3.68厘，卻調升半年期年息0.1厘至3.48厘。反觀，平保 （02318） 牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）勁加4個月及半年期年息0.4厘，齊報4.1厘，在虛銀中屬最高。

此外，半年結過後，原本於6月底截止的高息優惠爭相下架，一度令4厘息陣營大縮水，例如大新 （02356） 撤4厘；但上周五（7日）隨着拆息全線爆升至5厘，中小行及虛擬銀行爆加息戰，例如虛銀富融（Fusion Bank）提高半年期年息至4厘。

若不計1個月或以下的較短存，提供3個月或以上存期年息逾4厘的銀行再增至18間，合共超逾30個計劃；惟不包括兩大龍頭行向特選大客不定時推快閃優惠。

中長期高息港元定存 擁4大特色

下半年開局，4厘息俱樂部主要有4大特色，分別為：

（1）主攻3個月存期：4厘息派對主要出現於3個月期，共有8間銀行的最高特惠息集中在這存期。論及高息選擇最多，大眾財務以門檻50萬元計，有5個存期任揀，分別為3個月4厘、4個月為4.1厘、半年是4.2厘、7個月及1年皆為是4.3厘。

（2）大小通吃：在大眾銀行存50萬元1年定存息率有4.1厘，雖不敵同系「財仔」的4.3厘；但前者的入場費勝在彈性大，起始金額10萬元1年息率有4.05厘，即使低至1000元起跳也享4厘。同樣，創興允許以5000元進場，3個月的網上優惠年息為4厘、50萬元是4.15厘，兩行堪稱大小通吃冀盡攬大小戶。

（3）真假低門檻：花旗3個月享4厘，門檻只是5萬元，但須高端客，比方是私人客戶業務、且須持有綜合財富管理服務。開立定存時，客戶的指定產品結存須達一定要求，舉基金為例，基金投資總持有金額減去總贖回及轉出金額；又或債券、結構性產品或人壽保險也有類似要求。

那邊廂，信銀國際的起存額僅1萬元，3個月年息有4.2厘；惟須是CITICdiamond理財戶（戶口每日平均總結存為400萬元）尊享。

（4）優待現有客戶：甫踏入7月，華僑銀行孖招齊發，除了加388天年息加至4.5厘外，為市面最高的長息；又急降門檻，現有宏富理財戶的進場銀碼，從20萬元新錢驟降至10萬；反而是全新宏富理財戶，入場維持100萬元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪