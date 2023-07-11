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中國通縮風險顯現　刺激政策刻不容緩

宏觀解讀 15:41 2023/07/11

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中國最新數據顯示經濟復甦動進一步減慢，6月份通脹意外持平，處於跌入通縮的臨界點。與歐美地區比較，疫情後經濟重開帶來通脹問題，中國卻逐漸跌入通縮的漩渦，顯示去年動態清零政策及房地產整頓對經濟帶來長期的壓抑，至今仍未收復，導致消費者及企業的信心不振。參考過去日本及歐元區經驗，經濟一旦跌入通縮，將對增長帶來深遠的影響，中國當局推出刺激政策似乎刻不容緩。

刺激政策方面，人行已經先行重啟降息周期，但顯然10基點程度的減息，對現時疲弱不堪的經濟不太可能出現扭轉乾坤的作用，中國當局必須推出財政政策及房地產刺激措施支持經濟。近日，人行及國家金融監督管理總局宣布延長支持房地產市場的有關政策，容許房企有更多時間償還貸款，以確保樓宇完工交付。儘管市場對有關措施反應不大，中國政府至少踏出一小步推出支持政策，假如中國在月底中央政治局會議後未能出台具規模的刺激政策，人民幣貶值趨勢可能重現。

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【開市追揸沽】阿里整改落幕怎部署？ 港股借勢能彈多少？

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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